Müllberge nahe der Alten Donau: Wiener Umweltbehörde ermittelt gegen die Stadt Wien

Die Wiener Naturwacht hat im Ökö-Schutzgebiet nahe der Alten Donau Müllberge gefunden, der auf Überreste zweier verlassener Obdachlosenlager zurückgeht. Umweltschützer gehen hart ins Gericht mit der Stadt Wien.

Die Wiener Naturwacht hat nahe der Alten Donau Berge von Müll im Ökö-Schutzgebiet gefunden. Alleine die Überreste zweier verlassener Obdachlosenlager sind es, wie die Wiener Umwelt behörde feststellte.

Mit der Stadt Wien gehen Umweltschützer hart ins Gericht. Ist das Grundwasser in Gefahr? Bilder von Dienstag dieser Woche, welche die "Krone" erhalten hat, zeigen das schockierende Ausmaß des Müllhorrors: Plastikplanen, alte Dosen, zerlumpte Kleidung und Schuhe, Berge von Zigarettenstummeln, Flaschen und menschlichen Fäkalien. Alles achtlos in Büschen und Sträuchern liegengelassen





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