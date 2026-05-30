Mücken lernen DEET zu lieben: Wenn das Insektenspray zum Lockstoff wird

Eine Studie der Universität Tours zeigt, dass Stechmücken durch Konditionierung lernen können, den Geruch von DEET mit Nahrung zu verbinden und dadurch angezogen werden.

Die meisten Menschen greifen im Sommer instinktiv zu Insektenschutz sprays, um sich vor den lästigen und teilweise gefährlichen Stechmücken zu schützen. Dabei ist Diethyltoluamid, besser bekannt unter der Abkürzung DEET , seit Jahrzehnten der Goldstandard in der Abwehr dieser Blutsauger.

Es gilt weltweit als eines der wirksamsten Mittel, um die sensorischen Organe der Insekten zu verwirren und sie so von menschlichen Opfern fernzuhalten. Angesichts der Tatsache, dass jährlich etwa eine Million Menschen an durch Mücken übertragenen Krankheiten versterben, ist die Verlässlichkeit solcher Schutzstoffe von existenzieller Bedeutung.

Doch eine aktuelle und höchst überraschende Studie eines Forscherteams der Universität Tours in Frankreich stellt nun die bisherige Gewissheit in ein neues Licht und zeigt auf, dass die Natur weitaus anpassungsfähiger ist, als man bisher annahm. Die Wissenschaftler orientierten sich bei ihrem Experiment an den berühmten Versuchen von Iwan Pawlow, der an Hunden nachwies, dass ein neutraler Reiz, wie etwa das Läuten einer Glocke, durch die Verknüpfung mit Futter eine konditionierte Reaktion auslösen kann.

In diesem Fall übertrugen die Forscher dieses Prinzip auf Stechmücken. Die Insekten wurden in speziellen Versuchskammern untergebracht und systematisch mit Blut als Nahrungsquelle versorgt, während gleichzeitig die Luft mit dem charakteristischen Geruch von DEET angereichert wurde. Zu Beginn zeigten die Mücken die erwartete Reaktion: Sie mieden den Stoff und hielten sich zurück. Doch mit der Zeit geschah etwas Faszinierendes.

Bereits nach drei Trainingsdurchgängen hatten die Tiere gelernt, den Geruch des Abwehrmittels mit der Aussicht auf eine Mahlzeit zu verbinden. Die statistischen Ergebnisse waren frappierend, da rund 60 Prozent der trainierten Mücken sofort und aggressiv auf den DEET-Geruch reagierten, während bei der nicht trainierten Kontrollgruppe lediglich 17 Prozent ein solches Verhalten zeigten. Um die praktische Relevanz dieser Erkenntnis zu prüfen, führten die Forscher einen weiteren, besonders brisanten Test durch.

Dabei mussten die Insekten zwischen zwei menschlichen Händen wählen, von denen eine mit DEET behandelt worden war und die andere unbehandelt blieb. Während die untrainierten Mücken konsequent die behandelte Hand mieden, geschah bei den konditionierten Tieren das Gegenteil. Mehr als die Hälfte der trainierten Mücken entschied sich für die Hand, die mit dem eigentlich abschreckenden Mittel eingerieben war. Bemerkenswert ist hierbei, dass es keine Rolle spielte, ob die Belohnung während der Trainingsphase Blut oder Zucker gewesen war.

In beiden Fällen war die Verknüpfung zwischen dem chemischen Signal und der Nahrung so stark, dass die natürliche Abstoßung durch das gelernte Verhalten vollständig überschrieben wurde. Trotz dieser erschreckenden Ergebnisse betonen die Wissenschaftler ausdrücklich, dass DEET nicht plötzlich unwirksam geworden ist. Das Mittel bleibt nach wie vor eines der effizientesten Werkzeuge im Kampf gegen Insektenstiche. Die Studie liefert jedoch eine plausible Erklärung dafür, warum manche Menschen trotz großzügiger Anwendung von Sprays immer wieder gestochen werden.

Das Problem liegt vermutlich in der Zeitspanne, in der das Spray auf der Haut verbleibt. Wenn die Konzentration des Wirkstoffs nach einigen Stunden sinkt, reicht die chemische Barriere möglicherweise nicht mehr aus, um die Mücken effektiv zu blockieren. Der Geruch bleibt jedoch für die hochsensiblen Rezeptoren der Insekten wahrnehmbar. Für eine bereits trainierte Mücke wirkt dieser schwache Geruch dann nicht mehr als Warnsignal, sondern als appetitanregender Lockstoff.

Daher ist es von entscheidender Bedeutung, die Anweisungen der Hersteller genau zu befolgen und das Schutzmittel in regelmäßigen Abständen nachzutragen, um eine ausreichend hohe Konzentration aufrechtzuerhalten. Die Forscher hoffen, dass diese neuen Erkenntnisse dazu beitragen, die nächste Generation von Repellentien noch robuster und resistenter gegen solche Verhaltensanpassungen der Insekten zu gestalten





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DEET Stechmücken Insektenschutz Biologie Verhaltensforschung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Austro-Sender bringt WM-Matches plötzlich auf TürkischMagenta TV lässt aufhorchen: Wenn die Türkei bei der WM 2026 spielt, sollen Fans in Österreich die Partien in ihrer Sprache erleben können.

Read more »

Wenn die Ballkunst auf die Bühnenkultur trifftTrikot oder Tracht? Rund 500 Fußballvereine und 200 Mannschaften stehen in Niederösterreich mehr als 250.000 Akteuren der Regionalkultur gegenüber.

Read more »

„Schwere Eskalation“: Wenn der Krieg über die EU-Grenze schwapptNach Drohungen gegen das Baltikum schlug eine russische Drohne in Rumänien ein. Die Regierung dort antwortete mit der Schließung eines russischen Konsulats. Auch Außenministerin protestierte beim...

Read more »

Schlafapnoe: Wenn Schnarchen krank machtSchnarchen wird zwar oft als nervig, aber auch oft als harmlos abgetan. Störend vor allem für die Personen, die daneben liegen und nachts davon ...

Read more »