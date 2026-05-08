Mozilla schließt dank KI 423 Firefox-Lücken in einem Monat – so viele wie sonst in zwei Jahren

Mozilla hat im April 423 Sicherheitslücken in Firefox geschlossen, darunter einige, die über 15 Jahre alt waren. Dank KI-Technologie konnte das Unternehmen so viele Lücken in einem Monat beheben wie sonst in zwei Jahren. Die KI findet auch schwer zu entdeckende Schwachstellen, die einen Ausbruch aus der Sandbox ermöglichen könnten.

Mozilla hat im April dank KI so viele Firefox -Lücken geschlossen wie sonst in zwei Jahren. Einige Bugs waren über 15 Jahre alt. Nutzer können aufatmen: Mozilla hat im April sage und schreibe 423 Sicherheitslücken in seinem Browser geschlossen.

Das sind so viele wie normalerweise in etwa zwei Jahren zusammenkommen – bisher waren es monatlich immer nur rund 20 Lücken. Wie heise.de berichtet, hat Mozilla ein eigenes Suchsystem gebaut, bei dem verschiedene KI-Modelle eingesetzt werden können. Als Anthropic dann den Zugriff auf Claude Mythos Preview ermöglichte, konnte das Sicherheitsteam direkt loslegen. Das Besondere: Die KI findet auch Lücken, die seit über 15 Jahren im Code schlummern.

Manche davon würden sogar einen Ausbruch aus der sogenannten Sandbox ermöglichen – das sind Schwachstellen, die bisher besonders schwer zu finden waren. Mozilla gibt sich optimistisch: Man glaubt, mit KI-Hilfe tatsächlich alle Sicherheitslücken in einer Software finden und sie damit vollständig absichern zu können. Die KI ist allerdings so mächtig, dass Anthropic sie nur ausgewählten Firmen zur Verfügung stellt, die an IT-Sicherheit arbeiten. Zu den Partnern gehören unter anderem Google, Microsoft und Apple.

Europa ist dabei bisher weitgehend außen vor. Die Entwicklung zeigt, wie stark KI die IT-Sicherheit revolutionieren kann. Durch den Einsatz von KI-Modellen können Sicherheitslücken schneller und effizienter entdeckt werden, was die Sicherheit von Software deutlich verbessert. Besonders bemerkenswert ist, dass die KI auch ältere, schwer zu findende Schwachstellen identifizieren kann, die bisher oft unentdeckt blieben.

Dies könnte langfristig dazu führen, dass Software insgesamt sicherer wird. Allerdings gibt es auch Bedenken, da die KI-Technologie in den falschen Händen gefährlich werden könnte. Mozilla betont jedoch, dass die KI nur von vertrauenswürdigen Partnern genutzt wird, um die Sicherheit zu erhöhen. Die Zukunft der IT-Sicherheit könnte somit stark von KI geprägt sein, was sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringt





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