Mountainbike-Tour im Ötztal: Panorama-Almen Polltal und Breitlehnalm

Eine anspruchsvolle Mountainbike-Tour im Ötztal führt zur Polltalalm und Breitlehnalm. Die Strecke bietet traumhafte Ausblicke, kühlende Wälder und Einkehrmöglichkeiten auf urigen Almen. Ideal für sportliche Naturliebhaber.

Die Auffahrt durch den kühlenden Wald, dazu traumhafte Ausblicke auf das Ötztal und die umliegenden Gipfel: Eine schöne Mountainbike - Tour führt im Ötztal auf die Polltalalm und die nur wenige Minuten entfernte Breitlehnalm.

Zwei Seitentäler im Ötztal könnten bei Außenstehenden ein wenig für Verwirrung sorgen: Von Längenfeld zweigen in südwestlicher Richtung zum einen das Polltal ab, zum anderen das Pollestal, das längste Seitental im Ötztal. Dementsprechend gibt es eine Polltalalm auf 1840 Metern sowie eine Polles Alm auf 1782 Metern. Beide Almen können auf offiziellen Mountainbike-Routen mit dem Rad erreicht werden. Wir sind an einem sonnigen Sonntag zur Polltalalm und weiter zur Breitlehnalm gefahren.

Bei der Auffahrt im Tal ist auf einer Info-Tafel zu lesen, dass es sich dabei um die zwei schönsten Panorama-Almen im Ötztal handeln soll. So viel kann gesagt werden: Die Ausblicke sind wirklich traumhaft. Los geht es in Längenfeld beim Sportzentrum. Der Vorteil dieser Tour: Man fährt einige Kilometer gemütlich auf dem beschilderten Ötztal-Radweg taleinwärts, um sich warm zu fahren.

Kurz nach dem Funpark in Huben, einem Ortsteil von Längenfeld, geht es dann rechts aufwärts, immer den Schildern der Mountainbike-Route 637 folgend. Ab nun wird es steiler. Die Auffahrt erfolgt in vielen Kehren auf mitunter etwas ruppigem Forstweg. Dafür ist man meist in kühlendem Wald unterwegs, und hin und wieder sind wunderbare Ausblicke möglich.

Hinab auf das Ötztal, etwa auf den Längenfelder Ortsteil Huben sowie auf Burgstein, das auf einer Anhöhe liegt. Taleinwärts sticht die pyramidenförmige Wilde Leck in den Stubaier Alpen auf 3359 Metern ins Auge. Übrigens gibt es auch eine Zahme Leck mit 3226 Metern, die nördlich davon liegt. Langsam wird die Vegetation weniger, dafür mehren sich die Zeichen des vergangenen Winters - unter anderem in Form eines geknickten Baumes und noch vereinzelter Schneeflecken.

Noch mehr Winter ist zu sehen, wenn sich das Polltal auftut: In dem breiten Kar liegt noch viel Schnee, links erheben sich der Äußere Hahlkogel mit 2655 Metern und der Innere Hahlkogel mit 2734 Metern, am Talende sticht ein mächtiger Wasserfall ins Auge. Die ein wenig erhöht liegende Polltalalm ist aber nicht das Ziel der heutigen Tour. Es geht auf dem Fahrweg weiter zur Breitlehnalm auf 1874 Metern am Eingang des Breitlehntales. Dazu zunächst einige Meter bergab, dann wieder bergauf.

Hier lag zuletzt mehr Schnee, aber die Fahrt mit dem Rad war gut möglich. Nach rund eineinhalb Stunden Fahrzeit ist dann das Ziel erreicht. Ein wunderschöner Arbeitsplatz, wie Simone Holzknecht aus Längenfeld erzählt. Sie bewirtschaftet mit ihrer Familie - Ehemann Friedi sowie den Kindern Benedikt und Sofia - seit einigen Jahren die Polltalalm und die Breitlehnalm.

Die Gäste seien immer begeistert, wenn sie ihr Ziel erreichen - vor allem wegen der grandiosen Ausblicke. Verarbeitet werden auf den Almen die Produkte vom eigenen Bauernhof: Milch, Käse, Butter und mehr. Einen Tipp hat Simone parat: Wer zu Fuß direkt auf die Breitlehnalm wandern will, startet im Längenfelder Ortsteil Mühl, wo ein Steig hinaufführt. Die Almen sind nicht nur bei Mountainbikern beliebt, sondern auch bei Wanderern und Familien, die die Ruhe und die Natur genießen möchten.

Die Bewirtung ist herzlich, und die regionale Küche lädt zum Verweilen ein. Besonders empfehlenswert sind die hausgemachten Kuchen und der frische Almkäse. Wer Glück hat, kann sogar den beiden Eseln der Familie begegnen, die auf der Alm leben. Zurück zur Mountainbike-Tour: Abgefahren wird auf dem bekannten Forstweg.

Die Abfahrt ist technisch anspruchsvoll, aber mit etwas Geschick gut zu bewältigen. Man sollte jedoch immer die Geschwindigkeit kontrollieren, da der Weg stellenweise steil und steinig ist. Am Rückweg kann man sich noch überlegen, ob man einen Sprung in das Schwimmbad Längenfeld machen will. Das Schwimmbad bietet erfrischende Abkühlung nach der anstrengenden Tour.

Für weniger Geübte gibt es auch die Möglichkeit, die Tour zu verkürzen und nur bis zur Polltalalm zu fahren. Die Polltalalm hat ab Juli 2026 samstags und sonntags geöffnet. Die Breitlehnalm öffnet ab dem 4. Juni donnerstags bis sonntags, und ab dem 2.

Juli täglich. Vom Sportzentrum Längenfeld aus ist auch der Start zur Polles Alm im Pollestal möglich, über die Mountainbike-Route 638. Diese Alm hat bereits geöffnet, mit Ruhetag am Mittwoch. Insgesamt ist diese Mountainbike-Tour ein Highlight für alle, die Natur, Bewegung und kulinarische Genüsse kombinieren möchten.

Die atemberaubenden Ausblicke auf das Ötztal und die umliegenden Gipfel wie die Wilde Leck oder die Hahlkogel machen die Anstrengung mehr als wett. Ein Besuch auf den Almen lohnt sich nicht nur für den Panoramablick, sondern auch für die herzliche Gastfreundschaft. Also, auf die Räder, fertig, los





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