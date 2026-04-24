Mount Everest: Route zum Gipfel durch Eisbruch blockiert

Die Route zum Gipfel des Mount Everest ist kurz vor Beginn der Klettersaison durch einen Serac-Einsturz im Khumbu-Eisbruch blockiert. Spezialisten suchen nach einer sicheren Alternative, während die Sorge vor Staus und einem erhöhten Risiko wächst.

Die Vorbereitungen für die bevorstehende Klettersaison am Mount Everest sind durch ein erhebliches Hindernis beeinträchtigt. Die Route zum Gipfel des höchsten Berges der Welt, die normalerweise bereits im April für Bergsteiger geöffnet sein sollte, ist derzeit unpassierbar.

Ein massiver Eisblock, ein sogenannter Serac, hat sich im gefährlichen Khumbu-Eisbruch gelöst und versperrt den Weg vom Basislager zum Lager 2. Diese Blockade stellt eine ernsthafte Herausforderung dar, da der Khumbu-Eisbruch ohnehin als eines der riskantesten Gebiete am Everest gilt. Spezialisten des nepalesischen Tourismusministeriums arbeiten intensiv an der Suche nach einer sicheren alternativen Route, die nicht durch weitere Serac-Abbrüche gefährdet ist. Ministeriumssprecher Himal Gautam betonte die Dringlichkeit der Situation und erklärte, dass die Sicherheit der Bergsteiger oberste Priorität habe.

Normalerweise ist die Route zum Lager 2 ab Mitte April begehbar, was Bergsteigern die Möglichkeit gibt, sich durch wiederholte Aufstiege und Abstiege zwischen den Lagern an die extreme Höhe und den geringen Sauerstoffgehalt zu akklimatisieren. Diese Akklimatisierungsphase ist entscheidend für den Erfolg und die Sicherheit der Gipfelversuche, die üblicherweise Anfang Mai stattfinden. Die Verzögerung bei der Eröffnung der Route weckt jedoch die Sorge vor einem extremen Andrang und potenziellen Staus auf der Strecke, sobald sie wieder freigegeben wird.

Das Zeitfenster für erfolgreiche Gipfelbesteigungen ist ohnehin sehr begrenzt. Die Everest-Klettersaison konzentriert sich auf wenige Tage bis Wochen im Mai, in denen die Wetterbedingungen am stabilsten sind und das Abschmelzen des Khumbu-Gletschers noch nicht zu gefährlich wird. Dieses enge Zeitfenster hat in der Vergangenheit bereits zu gefährlichen Staus in der sogenannten Todeszone geführt, einem Gebiet oberhalb von 8.000 Metern, in dem der Sauerstoffgehalt extrem niedrig ist und selbst kleinste Fehler fatale Folgen haben können.

Die Situation wird durch die steigende Anzahl von Bergsteigern, die sich für eine Everest-Besteigung anmelden, zusätzlich verschärft. Während nepalesische Organisationen für die Instandhaltung und das Anbringen von Seilen zwischen dem Basislager und Lager 2 verantwortlich sind, haben externe Expeditionsveranstalter bereits mit der Arbeit an den oberen Abschnitten der Route bis zum Gipfel begonnen. Sie setzen dabei Hubschrauber ein, um den Prozess zu beschleunigen und die notwendigen Vorbereitungen so schnell wie möglich abzuschließen.

Bisher haben 410 Bergsteiger eine Genehmigung für eine Everest-Besteigung in der laufenden Frühjahrssaison erhalten. Die Behörden erwarten, dass bis Mitte Mai weitere Anmeldungen eingehen werden. Trotz einer Erhöhung der Genehmigungsgebühr von 11.000 auf 15.000 US-Dollar (etwa 12.800 Euro) gehen die Behörden davon aus, dass die Gesamtzahl der Bergsteiger auf dem Niveau der Vorjahre bleiben wird. Nepals Regierung hat in dieser Saison bereits Rekordeinnahmen aus den Genehmigungen erzielt, was die Bedeutung des Höhenbergsteigers für die Wirtschaft des Landes unterstreicht.

Nepal beherbergt acht der 14 Achttausender der Welt, darunter den Mount Everest, und hat sich somit als globales Zentrum für Höhenbergsteigen etabliert. Die Herausforderungen, die sich durch die aktuelle Blockade der Route ergeben, verdeutlichen jedoch die Notwendigkeit kontinuierlicher Sicherheitsmaßnahmen und sorgfältiger Planung, um das Risiko für Bergsteiger zu minimieren





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