Mount Everest: Hunderte Bergsteiger durch Eisblock blockiert

Ein instabiler Eisblock im Khumbu-Eisfall versperrt die zentrale Aufstiegsroute zum Mount Everest und hält hunderte Bergsteiger im Basislager auf. Experten warnen vor akuter Gefahr durch abbrechende Eismassen.

Hunderte Bergsteiger am Mount Everest betroffen: Instabiler Eisblock versperrt Aufstiegsroute Die bevorstehende Klettersaison am Mount Everest ist von einer ernsthaften Blockade überschattet. Ein massiver und höchst instabiler Eisblock im berüchtigten Khumbu-Eisfall hat den Weg zum Gipfel versperrt und hunderte Bergsteiger und ihre Teams im Basislager gestrandet.

Die Situation wird von Experten als äußerst gefährlich eingestuft, da die Gefahr von weiteren abbrechenden Eismassen besteht. Normalerweise wäre dieser kritische Abschnitt der Route bereits durch die sogenannten 'Icefall Doctors', eine Gruppe erfahrener Sherpas, mit Fixseilen und Leitern gesichert. Doch selbst diese Experten stoßen nun an ihre Grenzen, da der Eisblock als zu instabil gilt, um ihn gefahrlos zu bearbeiten.

Stattdessen wird fieberhaft nach einer alternativen Route gesucht, ein Wettlauf gegen die Zeit, da die stabilen Wetterbedingungen für einen Gipfelversuch nur in wenigen Wochen im Mai gegeben sind. Verzögerungen könnten zu gefährlichen Staus am Berg führen, insbesondere in der Todeszone über 8000 Metern, wo Sauerstoffmangel jede Verzögerung lebensbedrohlich machen kann. Die aktuelle Lage erinnert an die tragischen Ereignisse von 2014, als sich ein Teil des Khumbu-Gletschers löste und eine verheerende Eislawine auslöste, die 16 Bergführer das Leben kostete.

Auch jetzt warnen Experten vor erhöhter Lawinengefahr. Der zuständige Sagarmatha-Ausschuss überwacht die Situation kontinuierlich aus der Luft und hofft darauf, dass der Eisblock durch natürliche Prozesse wie Schmelze oder Bewegung an Stabilität verliert. Wann dies jedoch der Fall sein wird, ist ungewiss. Trotz der erheblichen Risiken bleibt der Mount Everest ein starker Anziehungspunkt für Bergsteiger aus aller Welt.

Für die laufende Frühjahrssaison wurden bereits rund 410 Genehmigungen für ausländische Bergsteiger erteilt, zusätzlich zu einer ebenso großen Anzahl lokaler Guides und Helfer. Die nepalesische Regierung hat die Gebühren für eine Everest-Besteigung kürzlich von 11.000 auf 15.000 US-Dollar erhöht, erwartet aber dennoch ähnliche Teilnehmerzahlen wie in den Vorjahren, um wichtige Einnahmen zu generieren. Die Situation verdeutlicht einmal mehr die unberechenbare Macht der Natur am Mount Everest. Die Suche nach einer alternativen Route gestaltet sich als äußerst schwierig und zeitaufwendig.

Die Topographie des Gebiets ist komplex und die potenziellen Alternativen bergen eigene Risiken, wie beispielsweise steilere Hänge oder ungesicherte Gletscherspalten. Die 'Icefall Doctors' arbeiten rund um die Uhr, um die Situation zu beurteilen und mögliche Lösungen zu finden. Die Bergsteiger selbst zeigen Verständnis für die Verzögerungen, sind aber gleichzeitig besorgt über den Zeitdruck und die potenziellen Auswirkungen auf ihre Gipfelchancen. Viele haben Monate, wenn nicht sogar Jahre, mit der Vorbereitung auf diese Expedition verbracht und investiert.

Die Entscheidung, ob und wann ein Gipfelversuch unternommen werden kann, liegt letztendlich bei den Expeditionsleitern und den Bergsteigern selbst, basierend auf den neuesten Informationen und Risikobewertungen. Die nepalesischen Behörden stehen in engem Kontakt mit den Expeditionsunternehmen und bieten Unterstützung bei der Suche nach sicheren Routen und der Evakuierung von Bergsteigern, falls dies erforderlich sein sollte. Die Sicherheit der Bergsteiger hat oberste Priorität, auch wenn dies bedeutet, dass die Saison verkürzt oder sogar abgesagt werden muss.

Die Situation am Mount Everest ist ein mahnendes Beispiel für die Herausforderungen und Gefahren, die mit dem Bergsteigen in extremer Höhe verbunden sind





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