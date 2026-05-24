Motorseglerabsturz auf Autobahn A45 bei Olpe: Ein Mensch ums Leben gekommen

Ein Motorsegler ist am Samstag auf die Autobahn A45 bei Olpe gestürzt und dabei völlig zerstört worden. Eine Person ist ums Leben gekommen.

Ein Motorsegler ist am Samstag auf die A45 bei Olpe in Nordrhein-Westfalen abgestürzt. Ein Mensch kam dabei ums Leben. Laut Lufthansa handelt es sich bei dem Todesopfer um einen Mitarbeiter der Airline.

Schweres Flugunglück im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen: Ein Motorsegler ist am Samstagmittag auf die Autobahn 45 bei Olpe gestürzt und dabei völlig zerstört worden. Trümmerteile verteilten sich über mehrere Fahrspuren, zahlreiche Einsatzkräfte rückten zur Unfallstelle aus. Die Maschine war laut Polizei am Segelflugplatz Hünsborn im Sauerland gestartet und kurz danach abgestürzt. Betroffen war die Fahrtrichtung Freudenberg





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