Motorradfahrer stirbt bei Enzersfeld im Weinviertel

Ein schwerer Verkehrsunfall hat einen 27-jährigen Motorradlenker aus dem Bezirk Mistelbach tödlich verletzt. Er war unterwegs, als er von bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und prallte gegen eine Betonbrücke. Durch den heftigen Aufprall fing das Motorrad sofort Feuer. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Fahrzeug bereits in Brand. Der Lenker war im Unfallfahrzeug eingeklemmt und konnte nicht mehr rechtzeitig geborgen werden.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend auf der Großebersdorfer Straße in Enzersfeld im Weinviertel. Ein 27-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Mistelbach war unterwegs, als er von bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Das Motorrad fuhr ungebremst in den Straßengraben und prallte gegen eine Betonbrücke. Durch den heftigen Aufprall fing das Motorrad sofort Feuer. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Fahrzeug bereits in Brand. Der Lenker war im Unfallfahrzeug eingeklemmt und konnte nicht mehr rechtzeitig geborgen werden.

Die Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Der Lenker starb an den Folgen des Unfalls





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