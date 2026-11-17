Raketenangriffe der russischen Armee zerstören die Nord- und Südbrücke in Kiew. Moskau gibt Tote in Mykolajiw bekannt, während ukrainische Drohnen die Krim-Brücke treffen.

Die russische Armee hat in der Nacht auf Dienstag ihre Luftangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew massiv intensiviert. Bei diesen massiven Angriffen wurden erhebliche Schäden an der kritischen Infrastruktur der Metropole verursacht, darunter zwei lebenswichtige Verkehrsverbindungen über den Fluss Dnipro. Die Stadtverwaltung teilte mit, dass sowohl die Nord- als auch die Südbrücke durch Treffer getroffen wurden, was den Verkehr zwischen den beiden Hälften der Stadt vollständig unterbrach.

Details zu den Zerstörungen in der Hauptstadt

Der Bürgermeister von Kiew, Witali Klitschko, bestätigte auf der Nachrichtenplattform Telegram, dass beide Brückenstrukturen Ziele russischer Raketen waren. Aufgrund der schwerwiegenden Beschädigungen wurden die Brücken sofort für alle Fahrzeuge und Fußgänger gesperrt. Klitschko wies darauf hin, dass die Angriffe nicht nur auf die Verkehrsinfrastruktur abzielten, sondern auch kritische Versorgungseinrichtungen im Stadtgebiet trafen.

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In mehreren Bezirken der ukrainischen Hauptstadt brachen die Fernheizungsanlagen aus, was in der kalten Jahreszeit zu erheblichen Versorgungsengpässen führt. Ebenso wurden Wasserleitungen zerstört, sodass kein Trinkwasser mehr verfügbar ist. Auch das U-Bahn-System, das traditionell als Schutzraum dient, wurde direkt von den Einschlägen betroffen, was die Sicherheitslage für die Zivilbevölkerung weiter verschärft.

Tote bei Angriffen auf Mykolajiw

Neben der Hauptstadt Kiew waren weitere große Städte wie Charkiw, Dnipro und Saporischschja im Osten und Südosten des Landes Ziele weiterer Raketenabwürfe. In Saporischschja traf der Beschuss ein Industrieobjekt, wie die lokale Gebietsverwaltung meldete. Auch die Stadt Smila im zentralukrainischen Gebiet Tscherkassy wurde laut örtlichen Behörden zum Ziel der Angriffe.

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Die schwersten humanitären Verluste verzeichnete jedoch die Stadt Mykolajiw in der Südukraine. Bei einem russischen Angriff auf dortige Hafen- und Industrieanlagen wurden laut offiziellen Angaben zwei Menschen getötet. Heorhij Reschetilow, der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Mykolajiw, teilte via Telegram mit, dass darüber hinaus drei weitere Personen bei den Explosionen und den daraus resultierenden Schäden verletzt wurden.

Konterattacken auf der Krim-Halbinsel

Im Gegenzu zu den Angriffen auf das Festland gab es neue ukrainische Angriffe auf die von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef der Krim, Sergej Axjonow, bestätigte, dass ukrainische Streitkräfte erneut Ziele auf der Halbinsel angriffen, nachdem sie bereits in der Nacht auf Montag die Brücke zum russischen Festland ins Visier genommen hatten.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gab an, der erste Angriff habe nur kleinere Schäden an der Brücke verursacht. Inoffizielle Berichte und in ukrainischen Telegram-Kanälen verbreitete Fotos legen jedoch nahe, dass die Zerstörung weit gravierender ist. Demnach sind der Brückenbogen der Straßenbrücke sowie ein Teil der Fahrbahn eingestürzt. Polnischer Außenminister Radoslaw Sikorski bestätigte die Ausmaße der Zerstörung, indem er ein solches Foto auf der Plattform X weiterleitete.

Abgefangene Drohnen in der russischen Hauptstadt

Auch die russische Hauptstadt Moskau war erneut Ziel ukrainischer Drohnenangriffe. Die russische Armee meldete in der Nacht auf Dienstag, dass ihre Luftabwehrsysteme mehr als 1.400 ukrainische Drohnen in über 20 Regionen abgefangen haben. Dieser Wert stellt die höchste gemeldete Anzahl an abgeschossenen Drohnen seit September dar und übertrifft sogar die Zahl von 1.336, die das russische Verteidigungsministerium für die Nacht auf Montag angegeben hatte.

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Die Abfangoperationen konzentrierten sich nicht nur auf Moskau, sondern erstreckten sich auch auf andere strategische Gebiete, darunter die Region Belgorod und das Luftgebiet über der von Russland annektierten Krim. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, seine Streitkräfte hätten gezielt ukrainische Rüstungsbetriebe, Verkehrsinfrastruktur, Energieanlagen, Hafeninfrastruktur und Schiffe der ukrainischen Streitkräfte unter Beschuss genommen.