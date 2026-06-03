Moser Holding und Russmedia gründen gemeinsame Mediengruppe

Die Moser Holding und Russmedia haben sich entschieden, ihre Anteile an der Moser Holding in eine gemeinsame Mediengruppe einzubringen. Damit stellen die beiden erfolgreichen Medienhäuser die Weichen für die erfolgreiche Zukunft des Regionaljournalismus im Westen Österreichs.

Die Moser Holding und Russmedia haben sich entschieden, ihre Anteile an der Moser Holding in eine gemeinsame Mediengruppe einzubringen. Damit stellen die beiden erfolgreichen Medienhäuser die Weichen für die erfolgreiche Zukunft des Regionaljournalismus im Westen Österreichs .

Russmedia wird 77 Prozent übernehmen, die BTV beteiligt sich als strategische Partnerin mit 23 Prozent auf Gruppenebene. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung. Die Familie Moser hat die Entscheidung, ihre Anteile vollständig abzugeben, sehr bewusst und überlegt getroffen, aus Überzeugung und aus dem gemeinsamen Willen heraus, den Regionaljournalismus im Rahmen der neuen Mediengruppe im Westen Österreichs langfristig zu stärken. Beide Häuser sind in ihren Regionen tief verwurzelt, wirtschaftlich gesund und publizistisch unabhängig.

Der Medienmarkt befindet sich in einer der größten Strukturveränderungen seiner Geschichte. In den USA und Skandinavien - aber auch in Deutschland und der Schweiz - zeigen die Entwicklungen der letzten Jahre, dass auch starke Regionalmedien neue Strukturen brauchen, um langfristig unabhängig zu bleiben. Gleichzeitig haben mehrere skandinavische Medienhäuser in den letzten Jahren bewiesen, dass nachhaltige Geschäftsmodelle für Regionaljournalismus möglich sind. Vor diesem Hintergrund haben sich die Eigentümer von Moser Holding und Russmedia für diesen Schritt entschieden.

Die Moser Holding mit Sitz in Innsbruck ist seit der 1. Ausgabe der Tiroler Tageszeitung im Jahr 1945 in Tirol verankert. Zur Gruppe gehören unter anderem die Tiroler Tageszeitung sowie das Reichweitenportal tt.com mit monatlich rund 7,5 Mio. Visits und der Radiosender Life Radio Tirol mit täglich rund 105.000 Hörerinnen und Hörern.

Die Moser Holding ist über ihre Beteiligungen im Bereich Gratiswochenzeitungen (RMA) und der Lifestylemagazingruppe (Bundesländerinnen) österreichweit tätig und beschäftigt rund 1.200 Mitarbeitende auf Gruppenebene. Russmedia mit Hauptsitz in Schwarzach ist eines der digital am weitesten entwickelten Regionalmedienhäuser Österreichs und international für seine digitale Arbeit ausgezeichnet. Zum Portfolio gehören die Vorarlberger Nachrichten, das Nachrichtenportal VOL.AT mit monatlich rund 12,5 Mio. Visits sowie der Radiosender Antenne Vorarlberg mit täglich rund 115.000 Hörerinnen und Hörern.

Russmedia beschäftigt in Österreich rund 500 Mitarbeitende. Die Familie Moser hat die Entscheidung, ihre Anteile vollständig abzugeben, sehr bewusst und überlegt getroffen, aus Überzeugung und aus dem gemeinsamen Willen heraus, den Regionaljournalismus im Rahmen der neuen Mediengruppe im Westen Österreichs langfristig zu stärken. Beide Häuser sind in ihren Regionen tief verwurzelt, wirtschaftlich gesund und publizistisch unabhängig. Der Medienmarkt befindet sich in einer der größten Strukturveränderungen seiner Geschichte.

In den USA und Skandinavien - aber auch in Deutschland und der Schweiz - zeigen die Entwicklungen der letzten Jahre, dass auch starke Regionalmedien neue Strukturen brauchen, um langfristig unabhängig zu bleiben. Gleichzeitig haben mehrere skandinavische Medienhäuser in den letzten Jahren bewiesen, dass nachhaltige Geschäftsmodelle für Regionaljournalismus möglich sind. Vor diesem Hintergrund haben sich die Eigentümer von Moser Holding und Russmedia für diesen Schritt entschieden. Die Moser Holding mit Sitz in Innsbruck ist seit der 1.

Ausgabe der Tiroler Tageszeitung im Jahr 1945 in Tirol verankert. Zur Gruppe gehören unter anderem die Tiroler Tageszeitung sowie das Reichweitenportal tt.com mit monatlich rund 7,5 Mio. Visits und der Radiosender Life Radio Tirol mit täglich rund 105.000 Hörerinnen und Hörern. Die Moser Holding ist über ihre Beteiligungen im Bereich Gratiswochenzeitungen (RMA) und der Lifestylemagazingruppe (Bundesländerinnen) österreichweit tätig und beschäftigt rund 1.200 Mitarbeitende auf Gruppenebene.

Russmedia mit Hauptsitz in Schwarzach ist eines der digital am weitesten entwickelten Regionalmedienhäuser Österreichs und international für seine digitale Arbeit ausgezeichnet. Zum Portfolio gehören die Vorarlberger Nachrichten, das Nachrichtenportal VOL.AT mit monatlich rund 12,5 Mio. Visits sowie der Radiosender Antenne Vorarlberg mit täglich rund 115.000 Hörerinnen und Hörern. Russmedia beschäftigt in Österreich rund 500 Mitarbeitende





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