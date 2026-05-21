Mordverdacht nach Tod einer 27-Jährigen in Wiener Neustadt

Ein 27-jähriger Mann wurde in Wiener Neustadt wegen Mordverdachts festgenommen. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf das Umfeld der Verstorbenen, die leblose Frau wurde am 14. Mai in ihrer Wohnung gefunden. Die Polizei hatte zunächst einen Sturz als Todesursache infrage gestellt, jedoch wurde nach der Obduktion ein Kopfschuss als Todesursache festgestellt.

Ein 27-jähriger Mann wurde am Donnerstag in Wiener Neustadt wegen Mord verdachts festgenommen. Die Staatsanwaltschaft gab auf Anfrage keine Auskünfte. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf das Umfeld der Verstorbenen, die leblose Frau wurde am 14.

Mai in ihrer Wohnung gefunden. Die Polizei hatte zunächst einen Sturz als Todesursache infrage gestellt, jedoch wurde nach der Obduktion ein Kopfschuss als Todesursache festgestellt. Die Ermittlungen wurden wegen Mordverdachts aufgenommen. Die Eltern der Verstorbenen hatten die Frau am 14.

Mai in ihrer Wohnung gefunden. Sie hatten tagelang erfolglos versucht, ihre Tochter zu erreichen. Nach der Rückkehr aus dem Urlaub fuhren sie am 14. Mai zur Wohnung der Frau und öffneten die Tür mit einem Zweitschlüssel.

Im Inneren fanden sie die leblose 27-Jährige, für sie kam jede Hilfe zu spät





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