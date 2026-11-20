Ermittlungen in Feldkirch: 59-jähriger Mann steht unter Mordverdacht. Die Leiche seiner 64-jährigen Frau wurde im Garten gefunden. Forensische Obduktion bestätigt Totschlag.

Die Staatsanwaltschaft Feldkirch hat am Nachmittag offiziell bestätigt, dass ein 59-jähriger Mann in dem Fall schwerer Gewaltverbrechen festgenommen wurde und nun unter dem Verdacht der Tötung steht. Der Beschuldigte hat sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht zu den Vorwürfen bekannt und keine Geständnisablage gemacht. Die zuständige Exekutive arbeitet weiterhin intensiv daran, die genauen Hintergründe des Vorfalls und den detaillierten Ablauf der Tat zu rekonstruieren.

Festnahme und Untersuchungshaft

Der 59-Jährige wurde bereits am vergangenen Mittwoch in Haft genommen und daraufhin in das Landeskriminalamt überstellt. Dort wurde er in den vergangenen Tagen ausführlich zu dem Sachverhalt befragt. Aufgrund des fortlaufenden Ermittlungsverfahrens und der Schwere der Tatvorwürfe wurde der Mann anschließend in die Justizanstalt Feldkirch überführt, wo er in Gewahrsam verbleibt. Die Behörde lässt keine Zweifel daran, dass die rechtlichen Schritte gegen den Beschuldigten zügig vorangetrieben werden.

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Suchaktion im eigenen Garten

Die Frau des 59-Jährigen galt seit dem 13. Oktober als vermisst. Ihre Verwandten hatten sie bereits als abgängig gemeldet, woraufhin sofort erste Maßnahmen eingeleitet wurden. Im Zuge dieser Ermittlungen zur Klärung ihres Aufenthaltsortes startete eine spezielle Suchaktion. Gegen 11.30 Uhr am Mittwoch wurde die Leiche der 64-jährigen Frau von einem Leichenspürhund im Garten des gemeinsamen Wohnhauses entdeckt. Die Fundstelle lag auf dem Grundstück, das dem Paar gehörte.

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Forensische Ergebnisse und Todesumstände

Eine gerichtsmedizinische Obduktion, die am Donnerstag durchgeführt wurde, ergab eindeutig, dass die 64-Jährige gewaltsam ums Leben kam. Die Polizei gibt an, dass die genaue Todesursache aus ermittlungstaktischen Gründen bisher nicht veröffentlicht wird. Auch zum genauen Tatzeitpunkt und zur Dauer, seit der Leichnam sich im Garten befunden hatte, macht die Exekutive zunächst keine detaillierten Angaben, um den Ermittlungsprozess nicht zu gefährden.

Laufende Ermittlungen und offene Fragen

Damit bleiben zahlreiche Aspekte der Tragödie vorerst im Unklaren. Das Motiv für die Tat ist der Polizei ebenfalls noch nicht bekannt. Die zuständigen Beamten verweigern jegliche Äußerungen zu diesem Thema, da sie die Beweissicherung und die weiteren Vernehmungen priorisieren müssen. Die Ermittlungen und Befragungen in diesem Fall dauern an, und die Behörden versprechen, weitere relevante Informationen bereitzustellen, sobald dies ohne Nachteile für den Verfahrensgang möglich ist.