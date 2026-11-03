Mordverdacht Graz: Nachbarin mit Axt und Messer schwer verletzt

In Graz-Geidorf wurde eine 45-jährige Frau lebensgefährlich von ihrem Nachbarn mit einer Axt und einem Messer attackiert. Der 37-Jährige wurde festgenommen und geständig, bestreitet jedoch Mordabsicht.

Eine 45-jährige Bewohnerin von Graz - Geidorf erlitt am Montagabend schwerste Verletzungen nach einem brutalen Angriff durch ihren 37-jährigen Dachgeschoss-Nachbarn. Die Tat ereignete sich am Abend des Allerseelentages gegen 18 Uhr in einem Mehrparteienhaus und gilt als lebensgefährliche Körperverletzung mit möglicher Mordabsicht seitens des Täters.

Eskalation und blutige Tatwaffen

Der Auslöser des Vorfalls war eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Parteien, die sich im Laufe der Zeit völlig zuspitzte. Der 37-jährige Angreifer griff während des Streits zu einer Axt und einem Küchenmesser und ging damit auf seine 45-jährige Nachbarin los, die in der Etage unterhalb des Täters wohnte. Dabei erlitt die Frau massive Schnitt- und Stichverletzungen im Kopf-, Gesichts- und Halsbereich. Der Rettungsdienst versetzte die verletzte Frau in künstlichen Tiefschlaf und transportierte sie ins LKH-Uniklinikum Graz, wo ihre Situation als akut lebensbedrohlich eingestuft wurde.

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Festnahme und geständiger Tatverdächtiger

Polizisten nahmen den 37-Jährigen noch am Tatort fest, nachdem er selbst den Notruf gewählt hatte. In der anschließenden Einvernahme zeigte sich der Grazer grundsätzlich geständig. Allerdings bestritt er, dass er die Frau töten wollte. Er sprach vielmehr von Notwehr - demnach habe er nur versucht, sich zu verteidigen. Vermutlich eine Schutzbehauptung: Bei dem 37-Jährigen konnten keinerlei Verletzungen festgestellt werden, die auf einen Kampf hindeuten. Am Tatort wurden ein Küchenmesser und eine Axt sichergestellt. Die mutmaßlichen Tatwaffen werden nun kriminaltechnisch untersucht.

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Ermittlungen und möglicher Hintergrund

Die genauen Hintergründe und das Motiv sind noch unklar, das steirische Landeskriminalamt ermittelt. Was tatsächlich am Abend des Allerseelentages in dem Mehrparteienhaus in Graz-Geidorf passiert ist, wird jetzt von den Ermittlern rekonstruiert. Die Mordermittler konzentrieren sich jetzt auf Umfelderhebungen. Insbesondere geht es darum, ob bereits länger ein Konflikt zwischen den beiden bestanden hatte. Die Frau und der Mann hatten offenbar alleine in ihren Wohnungen gelebt, die 45-Jährige im Stockwerk unterhalb.

Historischer Vergleich und aktueller Status

Die grausame Bluttat erinnert an einen tödlichen Nachbarschaftsstreit in der Region. Damals wurde eine 72-jährige Frau von ihrem 53 Jahre alten Nachbarn mit 20 Spatenhieben erschlagen. Der Mann ist mittlerweile rechtskräftig verurteilt und in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen worden. Im aktuellen Fall kann die 45-Jährige aufgrund des künstlichen Komas bisher noch nicht von der Polizei zu der Tat befragt werden, weshalb die Rekonstruktion der Ereignisse durch Zeugen und technische Beweise im Vordergrund steht.