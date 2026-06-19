Mordfälle in Oberösterreich: Nur zwei Fälle werden vor Gericht aufgearbeitet

In Oberösterreich haben es in diesem Jahr bereits siebenmal Mordalarm gegeben. Die Gerichtsverfahren werden jedoch nur in zwei Fällen fortgesetzt werden können, da die Täter in den anderen Fällen Selbstmord begangen haben.

In Oberösterreich hat es in diesem Jahr bereits siebenmal Mordalarm gegeben. Die Gerichtsverfahren werden jedoch nur in zwei Fällen fortgesetzt werden können, da die Täter in den anderen Fällen Selbstmord begangen haben.

Die Polizei und die Justiz haben den Mordfall von Taufkirchen an der Pram abgeschlossen und keine weiteren Ermittlungen mehr durchgeführt. Ebenso war es in den meisten anderen Mordfällen in Oberösterreich der Fall. Von den bisher sieben ähnlich gelagerten Tötungen mit insgesamt acht Opfern werden vermutlich nur zwei vor Gericht aufgearbeitet werden können.

In einem Fall gibt es noch keinen Verdächtigen, da die Ermittler offenbar auf Mahmoud A. (26) gekommen sind, der gemeinsam mit zwei Landsleuten einem bedrohten älteren Autofahrer zu Hilfe gekommen war. Der Verdächtige ist ein 34-jähriger Kroate, der Untersuchungshaft wird ihm vorerst verhängt. Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142.

Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie in der Regel im Internet oder bei Ihrem Hausarzt





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