Polizei Wien festigt 31-jährige Frau nach Mord an 35-jährigem Ex-Partner in Floridsdorf. Neue Ermittlungsdetails und Zeugenaussagen zur Tatnacht.

Die Wiener Polizei führte am vergangenen Samstag Nacht eine Festnahme wegen Verdachts auf Mord durch. Die Einsatzkräfte wurden gegen 23:30 Uhr zu einer Wohnung in der Ferdinand-Platzer-Gasse gerufen. Diese befindet sich im Bezirksteil Floridsdorf, zwischen den Bezirken Jedlersdorf und Leopoldau.

Tatort und Fund der Leiche

Bei Ankunft der Beamten öffnete eine blutverschmierte Frau im Alter von 31 Jahren die Wohnungstür. In der Wohnung befand sich die Leiche ihres 35-jährigen Ex-Partners. Der tote Mann wies mindestens eine Stichverletzung im Oberkörperbereich auf. Die durchgeführten Reanimationsversuche durch die Polizei und die Berufsrettung Wien waren erfolglos.

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Provokantes Verhalten und Festnahme

Die 31-jährige Frau wurde aus der Wohnung entfernt und verhielt sich zunehmend provokant. Sie versuchte wiederholt, die Wohnung zu betreten und beschimpfte die einschreitenden Beamten. Die Frau wehrte sich auch körperlich, was zur vorläufigen Festnahme führte.

Widersprüchliche Angaben der Tatverdächtigen

In einer ersten Befragung machte die 31-Jährige widersprüchliche Angaben. Eine weitere Einvernahme war noch am selben Samstag für den folgenden Tag geplant. Die Ermittler arbeiten an der Klärung des Hergangs.

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Interethnische Beziehungen und Nachbarschaftshinweise

Laut Berichten von ORF Wien sind sowohl die 31-Jährige als auch der getötete Mann polnische Staatsbürger. Die Frau lebte mit ihren beiden Töchtern an der betroffenen Adresse. Ein Nachbar berichtete, der Ex-Partner habe in Polen eine neue Partnerin kennengelernt, besuchte aber weiterhin die Wohnung.

Ungeklärte Umstände der Tatnacht

Bisherige Besuche des Ex-Partners seien harmonisch abgelaufen. Unklar bleibt, was genau in der Wohnung in der Nacht der Tat geschah. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des tödlichen Vorfalls laufen weiterhin.