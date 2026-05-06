Mordfall Daniela Kammerer: Nach 21 Jahren Anklage gegen mutmaßlichen Täter

Fast 21 Jahre nach dem Mord an Daniela Kammerer in Innsbruck hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 42-jährigen Österreicher erhoben, der inzwischen in Australien lebt. Die Ermittlungen dauerten jahrzehntelang, doch neue DNA-Beweise könnten nun zur Aufklärung führen. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe vehement.

Es ist eine spektakuläre Entwicklung im Mordfall Daniela Kammerer : Fast 21 Jahre nach dem grausamen Mord an der niederösterreichischen Studentin in Innsbruck könnte der Täter nun doch noch überführt werden.

Die Staatsanwaltschaft hat am Dienstag Anklage gegen einen mittlerweile 42-jährigen Österreicher erhoben, der inzwischen in Australien lebt. Die Hintergründe der Tat und das Motiv bleiben jedoch weiterhin unklar. Daniela Kammerer wurde am frühen Morgen des 23. Juni 2005 blutüberströmt in einer Telefonzelle beim Innsbrucker Rapoldipark aufgefunden.

Ein Unbekannter hatte der 19-jährigen Betriebswirtschaftsstudentin zwei Tage vor ihrem 20. Geburtstag mit einem Messer in Brust und Rücken zugestochen. Die Ermittlungen verliefen zunächst im Sande, doch 2013 wurde ein ehemaliger Studienkollege von Kammerer festgenommen, nachdem auf ihrem Rock fremde DNA gefunden wurde. Der Mann wurde jedoch wieder freigelassen, da die Spur nicht eindeutig war.

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck erklärte, dass die DNA-Spur damals nicht so aussagekräftig war wie zunächst angenommen. Trotz der Einstellung des Verfahrens im Jahr 2014 wurden die Ermittlungen nicht aufgegeben. Immer wieder wurden neue DNA-Untersuchungen in Auftrag gegeben, da sich die Methoden der Gerichtsmedizin ständig verbesserten. Ein entscheidender Durchbruch gelang, als auf dem Filter einer Zigarette, die in der Telefonzelle gefunden wurde, DNA-Spuren des jetzt 42-jährigen Österreichers entdeckt wurden.

Die Staatsanwaltschaft schließt daraus, dass der Mann am Tatort war, und erhob Anklage wegen Mordes. Der Angeklagte hat durch seinen Verteidiger zugesagt, freiwillig zum Prozess anzureisen. Der Tiroler Anwalt des Beschuldigten, Mathias Kapferer, äußerte sich gegenüber der APA und bestätigte, dass sein Mandant zum Prozess erscheinen wird. Er betonte jedoch, dass die Anklage auf schwachen Beweisen beruhe und sein Mandant unschuldig sei.

Kapferer verwies auf ein Privatgutachten, das die Unschuld seines Mandanten belegen soll, und darauf, dass das Oberlandesgericht Innsbruck keinen dringenden Tatverdacht sehe. Dennoch hält das Gericht einen konkreten Tatverdacht für gegeben. Der Angeklagte habe sich in Australien nie versteckt, sondern kooperiert und die Anschuldigungen stets bestritten. Die Staatsanwaltschaft betonte, dass nach dem Gesetz Anklage erhoben werden muss, wenn eine Verurteilung wahrscheinlich ist.

Der Ermittlungsakt umfasst mittlerweile über 480 Aktenstücke mit teilweise über 100 Seiten, darunter mehr als 20 gerichtsmedizinische Gutachten. Die Anklage kann innerhalb von 14 Tagen beeinsprucht werden, und ein Termin für die Hauptverhandlung vor dem Geschworenengericht steht noch nicht fest





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