Mordfall Berlin: 13-jähriges Opfer und 22-jähriger Tatverdächtiger in Brandenburg gefunden

Ermittler in Berlin und Brandenburg klären den Mord an einer 13-Jährigen auf. Der Hauptverdächtige, ein 22-Jähriger, wurde im Zusammenhang mit früherer Internetkriminalität festgenommen.

Die Leiche einer zuvor als vermisst gemeldeten 13-jährigen Schülerin aus Berlin wurde am Sonntag in einem leer stehenden Gebäude nahe einem bewaldeten Gebiet in Altglietzen im Bundesland Brandenburg identifiziert. Der tragische Fund beendet eine fünf Tage andauernde, intensive Suchaktion, bei der die Spuren des Mädchens von der Schule aus führten, bis sie schließlich in der Nähe des Wohnorts der Familie in Berlin-Marzahn auffanden.

Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Täter begannen

Gegen den 22-jährigen Hauptverdächtigen liefen bereits seit Anfang 2025 Ermittlungen der Justiz, bevor die aktuelle Tat bekannt wurde. Der Mann wurde bereits damals ins Visier der Behörden geraten, als die Staatsanwaltschaft Berlin wegen des Verdachts auf Besitz und Erwerb von missbräuchlichen Darstellungen von Kindern gegen ihn vorging. Diese Vorermittlungen standen in direktem Zusammenhang mit Zahlungen, die auf die illegale Darknet-Streaming-Plattform Kidflix zurückzuführen waren.

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Hintergrund der Vorstrafen und Plattform-Schließung

Die Ermittlungsbehörde hatte im Januar 2025 erste Schritte eingeleitet, nachdem Zahlungsströme an die als eine der weltweit größten illegalen Plattformen für sexuelle Misshandlung von Kindern geltende Seite identifiziert worden waren. Im Frühjahr 2025 wurde die Plattform durch behördliche Maßnahmen zerschlagen. Als Konsequenz dieser Operation wurden Ermittler am 10. März 2025 mit richterlicher Anordnung in die Wohnung des damals 20-jährigen Verdächtigen geschickt, wo sie mehrere Datenträger sicherten. Auf diesen Speichern befanden sich mehr als 900 Dateien, die als strafbare Darstellungen eingestuft wurden und die der Mann bereits im Jahr 2023 beschafft haben soll.

Weitere Verfahren und Übernahmestellen

Trotz der laufenden Ermittlungen wurde der Mann laut Berichten der Bild-Zeitung nicht als vorbestraft eingestuft, da die damaligen Verfahren noch nicht zu einer Verurteilung geführt hatten. Ein weiteres Verfahren wurde später hinzugefügt, als die Staatsanwaltschaft Berlin am 28. April 2026 die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Passau übernahm. Auch in diesem zweiten Rechtsbereich ging es um den gleichen Verdacht auf Erwerb und Besitz von missbräuchlichen Darstellungen. Die Mordkommission untersucht nun intensiv, ob zwischen diesen früheren Straftaten und dem aktuellen Mord ein direkter kausaler Zusammenhang besteht, wobei die Unschuldsvermutung für den Tatverdächtigen weiterhin gilt.

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Fundort und Zustände der Leiche

Das Mädchen verschwand an einem Dienstag auf dem regulären Schulweg, woraufhin fünf Tage lang jede Spur fehlte. Am darauffolgenden Sonntag stießen Polizisten schließlich auf ihre Leiche in einem verlassenen Gebäude in Altglietzen, das etwa 50 Kilometer von Berlin-Marzahn entfernt liegt, wo die Schülerin mit ihrer Familie residierte. Nach vorliegenden Informationen wurde die 13-Jährige gefesselt aufgefunden und war zum Zeitpunkt der Entdeckung bereits seit längerer Zeit verstorben. Forensische Tests bestätigten daraufhin zweifelsfrei die Identität des Opfers.

Gesundheitszustand des Verdächtigen und weitere Prozeduren

Auf dem Fundort in dem leer stehenden Haus traf die Einsatzkraft den 22-jährigen Tatverdächtigen vor. Nach bisheriger Erkenntnis der Behörden fügte sich der Mann bei einer darauf folgenden Polizeikontrolle lebensgefährliche Verletzungen mit einer Schusswaffe zu. Er wurde daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er sich seither unter ständiger Bewachung durch die Polizei befindet. Es ist derzeit ungewiss, ob der Mann die schweren Verletzungen überleben wird, während die genaue Todesursache der Schülerin noch nicht abschließend geklärt ist, da die Obduktion zunächst kein eindeutiges Ergebnis lieferte.