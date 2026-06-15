Mordanklage nach acht Jahren: Ex-Freund gesteht Tötung von Jenni Scharinger

Fast acht Jahre galt Jenni Scharinger als vermisst, jetzt liegt die Mordanklage gegen ihren Ex-Freund vor. Er gestand die Tat und führte die Polizei zur Leiche.

Fast acht Jahre hatte Jenni Scharinger als vermisst gegolten - seit die damals 21-jährige Jus-Studentin im Jänner 2018 aus ihrer Wien er Wohnung verschwunden war. Ihre Mutter, eine pensionierte Lehrerin, gab nie die Hoffnung auf und recherchierte unermüdlich, während der damalige Freund der jungen Frau immer wieder beteuerte, Jenni habe sich freiwillig abgesetzt.

Doch die Mutter blieb skeptisch und führte sogar eigene Grabungen in einem Wald im Bezirk Hollabrunn durch, wo sie die Leiche ihrer Tochter vermutete. Ende 2025 legte der Ex-Freund, der sich inzwischen Mairon K. nannte, ein umfassendes Tatgeständnis ab - und die Mordanklage gegen ihn liegt nun vor. Der heute 33-jährige gelernte Gärtner hatte die junge Frau am Vormittag des 22. Jänner 2018 in deren Wohnung in Wien-Brigittenau während eines Streits unabsichtlich erwürgt, wie er der Polizei zu Protokoll gab.

Anschließend transportierte er die Leiche in ein einsames Waldstück in Allentsteig, wo er sie unter Laub und Ästen verbarg. Die Ermittler waren auf seine Spur gekommen, nachdem eine verdeckte Ermittlerin über eine Dating-App Kontakt zu ihm aufgenommen hatte. In Chats mit der Lockvogelin schrieb Mairon K. ausführlich über Methoden zur Leichenbeseitigung, was schließlich zu seiner Festnahme führte. Nach seinem Geständnis führte er die Beamten zum Fundort der Leiche, die identifiziert werden konnte.

Seit dem Geständnis sitzt der Beschuldigte in der Justizanstalt Josefstadt in Untersuchungshaft. Der Gerichtspsychiater Peter Hofmann diagnostizierte bei ihm eine schwere Persönlichkeitsstörung mit stark narzisstischen Tendenzen, einen ausgeprägten Kontrollzwang und aggressive Reaktionen auf Zurückweisungen. In den Jahren nach dem Verbrechen führte Mairon K. ein unstetes Leben: Er arbeitete unregelmäßig, ging mehrere Beziehungen ein, die oft wegen seiner Aggressionsausbrüche scheiterten. Mehrere Ex-Partnerinnen befinden sich aufgrund der erlebten Gewalt in psychotherapeutischer Behandlung.

Zuletzt lebte er mit einer neuen Freundin in einem Haus in Niederösterreich; auch sie zeigte ihn im Herbst 2025 an, nachdem er sie geschlagen hatte. Der Prozess gegen den 33-Jährigen soll im Sommer stattfinden, ein genauer Termin steht noch aus. Bei einer Verurteilung wegen Mordes droht ihm lebenslange Haft sowie die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum auf unbestimmte Zeit - die härteste Strafe, die das österreichische Rechtssystem vorsieht





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Vermisste Mord Geständnis Ex-Freund Wien

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