Mordanklage gegen US-Rapper D4vd nach Fund einer Frauenleiche in Los Angeles

Nach dem grausigen Fund einer Leiche in den Hollywood Hills wurde der Tiktok-Star D4vd wegen Mordes, sexuellen Missbrauchs und Leichenschändung angeklagt.

Ein erschütternder Kriminalfall aus den USA hat nun eine formelle juristische Wende genommen, die weit über die Grenzen von Los Angeles für Entsetzen sorgt. Mehr als sechs Monate nach dem grausamen Fund einer stark verwesten Leiche in einem verlassenen Fahrzeug in den Hollywood Hills wurde der 21-jährige US-Rapper, der unter dem Künstlernamen D4vd bekannt wurde, offiziell wegen Mordes angeklagt.

Der Fall der 15-jährigen Celeste Rivas Hernandez hat die Öffentlichkeit tief erschüttert, da die Umstände ihres Verschwindens und ihres gewaltsamen Todes kaum grausamer hätten sein können. Die zuständige Staatsanwaltschaft, angeführt von Nathan Hochman, bestätigte am Montag, dass dem Musiker, der bürgerlich David Anthony Burke heißt, eine Anklageschrift mit schwerwiegenden Vorwürfen eröffnet wird. Die Ermittler werfen ihm nicht nur die vorsätzliche Tötung des Teenagers vor, sondern führen in der Anklageschrift auch sexuelle Handlungen mit einer Minderjährigen sowie die grausame Zerstückelung des Leichnams auf. Diese Details, die im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gegeben wurden, lassen das Ausmaß des Verbrechens erahnen, das sich hinter der Fassade des aufstrebenden Musikstars verbarg. Der Fall begann bereits im vergangenen September, als Spaziergänger in den exklusiven Hollywood Hills auf ein abgestelltes Auto aufmerksam wurden, aus dem ein Verwesungsgeruch drang. Bei der späteren Untersuchung durch die Kriminalpolizei wurde im Kofferraum die sterblichen Überreste des Mädchens gefunden, das bereits seit längerer Zeit als vermisst gemeldet worden war. Celeste Rivas Hernandez verschwand im Alter von 13 Jahren spurlos, und ihre Familie musste in all den Monaten der Ungewissheit auf ein Lebenszeichen hoffen, das niemals kommen sollte. Die Entdeckung der Leiche erfolgte nur wenige Tage nach ihrem 15. Geburtstag, was die Tragödie für die Hinterbliebenen und die Öffentlichkeit noch unerträglicher macht. D4vd war im Jahr 2022 durch den viralen Erfolg seines Songs Romantic Homicide international bekannt geworden und zählte zu den aufstrebenden Talenten der Tiktok-Generation. Dass ein Künstler, der mit düsteren, romantisch angehauchten Texten den Zeitgeist traf, nun in ein derart bizarres und gewaltsames Verbrechen verwickelt ist, hat in der Musikindustrie und bei seinen Millionen Fans weltweit für Fassungslosigkeit gesorgt. Die juristischen Konsequenzen für David Anthony Burke sind gravierend: Im Falle eines Schuldspruchs in allen Anklagepunkten droht dem jungen Mann entweder die Todesstrafe oder eine lebenslange Haftstrafe ohne jede Aussicht auf eine vorzeitige Begnadigung. Die Ermittlungsbehörden arbeiten unterdessen weiter daran, den genauen Tathergang zu rekonstruieren und die Zeitspanne zwischen dem Verschwinden des Opfers und der Entdeckung in dem verlassenen Fahrzeug lückenlos aufzuklären. Dieser Fall bleibt ein düsteres Mahnmal für die Abgründe, die sich hinter dem glitzernden Schein der sozialen Medien und der Unterhaltungsindustrie verbergen können





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