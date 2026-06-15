Mordanklage gegen Lebensgefährten von Vermisster Jennifer S. - Geständnis führt zu Entdeckung der Leiche

Die Wiener Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Mordes gegen den 33‑jährigen Ex‑Partner der 2018 vermissten Jennifer S. Nach einem Geständnis und digitalen Chat‑Beweisen wurde die Leiche in Allentsteig geborgen; ein forensisch‑therapeutischer Eingliederungsantrag liegt vor.

Acht Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden der 21-jährigen Wien erin Jennifer S. ist ein längst ungeklärter Kriminalfall endlich in Richtung einer gerichtlichen Aufarbeitung getrieben. Die Wien er Staatsanwaltschaft teilte am Montag mit, dass gegen den ehemaligen Lebensgefährten der Verstorbenen, einen 33‑jährigen Mann, Anklage wegen Mordes erhoben wurde.

Im Dezember 2025 hatte der Beschuldigte die Polizei in einem Geständnis detailliert darüber aufgeklärt, wo er die Leiche seiner Ex‑Partnerin vergraben hatte. Durch die preisgegebenen Informationen konnten die Ermittler die sterblichen Überreste in der Nähe des Truppenübungsplatzes Allentsteig im Bezirk Zwettl bergen - ein Ort, der bis zu jenem Zeitpunkt noch völlig unbekannt war. Der Beschuldigte gab zu, die Leiche zunächst im Raum Großweikersdorf, Bezirk Tulln, versteckt zu haben, um später im März 2018 einen endgültigen Ablageort zu wählen.

Diese Angaben bestätigten die ursprünglichen, im Jahr 2018 gesammelten Indizien, die bereits auf ein Verbrechen hindeuteten, jedoch bisher keine eindeutige Beweiskette ergeben hatten. Die Anklagebehörde beantragte darüber hinaus die Unterbringung des Angeklagten in einem forensisch‑therapeutischen Zentrum nach § 21/2 StGB. Die Staatsanwaltschaft begründete diesen Schritt mit einer kombinierten Persönlichkeitsstörung, die zum Tatzeitpunkt vorlag und die Gefahr weiter­hin schwerer Straftaten einschätzt.

Die Verteidigerin des Beschuldigten, Astrid Wagner, wies jedoch darauf hin, dass die Anklage noch nicht rechtskräftig sei und ein konkreter Prozesstermin bislang fehle. Im Falle einer Verurteilung drohen dem 33‑jährigen Mann laut Anklage zwischen zehn und zwanzig Jahren Freiheitsstrafe - im Extremfall sogar lebenslanger Haft. Das Verfahren bleibt also offen, während die Öffentlichkeit gespannt die weiteren gerichtlichen Schritte verfolgt. Der Durchbruch in den Ermittlungen kam erst im Jahr 2025, als digitale Sprachnachrichten aus einem Chatverlauf ausgewertet wurden.

Dort schilderte der Verdächtige offenbar in erschreckender Detailgenauigkeit, wie er die Leiche entsorgen wolle, um keine Spuren zu hinterlassen. Diese Nachrichten lenkten die Ermittler erneut auf ihn und eröffneten den entscheidenden Hinweis, der schließlich zum Geständnis und zur Erinnerung an den Tatort führte. Jennifer S. war am 21. Januar 2018 aus der gemeinsamen Wohnung in Brigittenau verschwunden, nachdem sie und ihr Lebensgefährte sich gestritten hatten und sie die Beziehung beenden wollte.

Zu diesem Zeitpunkt wurden die Ermittlungen wegen Verdachts der Freiheitsentziehung im April 2019 eingestellt - ein Schritt, der im Rückblick stark kritisiert wurde, nachdem die neuen Beweise ans Licht kamen. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Bedeutung moderner digitaler Spurensicherung und die Notwendigkeit einer konsequenten Verfolgung von Verdachtsmomenten, um Opfer und deren Angehörige nicht noch länger im Ungewissen zu lassen





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Mordanklage Jennifer S. Forensisch‑Therapeutisches Zentrum Digitale Sprachnachrichten Wien

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