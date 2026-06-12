Mord und Suizid in Taufkirchen an der Pram: Ermittler auf der Suche nach den genauen Umständen

Ein brutaler Mord und ein anschließender Suizid haben die oberösterreichische Gemeinde Taufkirchen an der Pram erschüttert. Die Ermittler arbeiten daran, die genauen Umstände der Tat zu rekonstruieren. Die Gemeinde ist unter Schock und die Ermittlungen dauern an.

In der oberösterreichischen Gemeinde Taufkirchen an der Pram ist ein brutaler Mord und ein anschließender Suizid geschehen. Am Freitagabend wurden Polizei und Rettungskräfte zu einem Einsatz an der örtlichen Mittelschule gerufen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen soll sich die Gewalttat zwischen 17 und 18 Uhr ereignet haben. Als Tatort gilt die Bibliothek der Mittelschule, wo die Leiche einer 28-jährigen Frau gefunden wurde. Die Frau soll ebenso wie der Verdächtige als Pädagogin an der Schule gearbeitet haben. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht ein 29-jähriger Mann, der als Ex-Partner der Getöteten identifiziert wurde.

Die Ermittler gehen davon aus, dass er nach der Tat mit einem Auto vom Schulgelände weggefahren ist. Die Flucht endete jedoch nur kurze Zeit später, als Einsatzkräfte den Wagen schwer beschädigt etwa 22 Kilometer vom Tatort entfernt entdeckten. Der 29-Jährige überlebte den Vorfall nicht. Die Ermittler gingen zunächst von einem Suizid aus, aber die vorgefundenen Hinweise deuten auf einen Mord hin.

Besonders die Umstände am Fundort des Mannes beschäftigen die Kriminalisten, da der Tote unter anderem Schussverletzungen im Kopfbereich aufwies. Die genauen Abläufe und die Reihenfolge der Ereignisse sind Gegenstand der laufenden Untersuchungen. Die Nachricht von der Tat, die sich in einer Schule abgespielt haben soll, sorgt für zusätzliches Entsetzen. Für viele Menschen in Taufkirchen an der Pram ist die Mittelschule ein zentraler Ort des Gemeindelebens.

Das Landeskriminalamt Oberösterreich arbeitet nun daran, die genauen Umstände der Tat zu rekonstruieren. Dazu werden Spuren ausgewertet, Zeugen befragt und die Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchungen abgewartet. Viele Fragen sind derzeit noch offen. Fest steht bislang nur, dass innerhalb weniger Stunden zwei Menschen ihr Leben verloren haben und eine Gemeinde unter Schock steht. Die Ermittlungen dauern an





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