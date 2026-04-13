Mord in Sooß: Mann wegen Waffenübergabe in U-Haft – Hintergrund und Vorstrafen

Nach der Tötung einer vierfachen Mutter in Sooß wird gegen einen Mann ermittelt, der dem tatverdächtigen Ehemann die Tatwaffe übergeben haben soll. Der 45-Jährige sitzt in Untersuchungshaft und ist einschlägig vorbestraft. Es gibt Parallelen zu einem Schusswaffenvergehen aus dem Jahr 2007.

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Nach der Tötung einer 38-jährigen vierfachen Mutter in Sooß wird nun auch gegen jenen Mann ermittelt, der dem tatverdächtigen Ehemann die Tatwaffe überlassen haben soll. Der 45-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft und weist einschlägige Vorstrafen auf. Nach der tödlichen Gewalttat am Ostersonntag in Sooß, im Bezirk Baden, rückt neben dem mutmaßlichen Täter eine weitere Person in den Mittelpunkt der Ermittlungen. Im Fokus steht der 45-jährige Mann, dem vorgeworfen wird, dem tatverdächtigen Ehemann eine Schusswaffe übergeben zu haben. Am Donnerstag wurde Untersuchungshaft gegen ihn angeordnet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Mann wegen Mordes als Beitragstäter. Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, bestätigte, dass der Mann einschlägig vorbestraft sei. Nähere Angaben zu den Vorstrafen wurden nicht gemacht.

Informationen der NÖN zufolge soll es sich bei dem Mann um denselben handeln, der Anfang Dezember 2007, damals 26 Jahre alt, in einem Nachtlokal in Baden auf einen 27-jährigen Türsteher geschossen hatte. Das Opfer überlebte den Vorfall, musste jedoch im Krankenhaus behandelt werden. Der Schütze flüchtete anschließend nach Ungarn, woraufhin ein internationaler Haftbefehl erlassen wurde. Später stellte er sich der Polizei. Er gab an, die Tatwaffe illegal besessen zu haben, und der Schuss sei „nicht absichtlich“ gefallen. Auslöser der Tat war eine verweigerte Einlasskontrolle im Nachtlokal „Club 2“ in Baden. Der Mann soll aus kurzer Distanz mehrfach geschossen haben. Er wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt. Nun, im Zuge der aktuellen Ermittlungen, sitzt der mittlerweile 45-Jährige erneut in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen konzentrieren sich auf die Rolle des 45-Jährigen im Zusammenhang mit der Tat am Ostersonntag. Die Staatsanwaltschaft geht von einer Beteiligung an dem Mord aus, was durch die Anklage als Beitragstäter verdeutlicht wird. Die Tatsache, dass der Mann bereits einschlägige Vorstrafen hat, wirft ein beunruhigendes Licht auf die Umstände. Die Hintergründe der Tat und die Motivation des mutmaßlichen Täters sowie die genaue Rolle des 45-Jährigen sind Gegenstand intensiver Untersuchungen. Es wird versucht, die Details der Waffenausgabe und die Beziehung zwischen den Beteiligten zu klären. Die Behörden arbeiten daran, die gesamte Kette der Ereignisse zu rekonstruieren, um ein umfassendes Bild des Geschehens zu erhalten. Die erneute Untersuchungshaft unterstreicht die Schwere der Vorwürfe und die Notwendigkeit, alle relevanten Aspekte des Falls zu beleuchten. Die Öffentlichkeit verfolgt die Entwicklungen mit großem Interesse, insbesondere angesichts der Tragweite der Tat und der beteiligten Personen. Die Justiz versucht, die Wahrheit herauszufinden und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Die jüngsten Entwicklungen in diesem Fall werfen erneut Fragen nach der Beschaffung und dem Umgang mit Schusswaffen auf. Die illegale Waffenbesitzgeschichte des 45-Jährigen und die mögliche Verbindung zur Tat in Sooß unterstreichen die Notwendigkeit, die geltenden Gesetze und Kontrollen zu überprüfen und gegebenenfalls zu verschärfen. Die Tatsache, dass eine Waffe mutmaßlich an den Ehemann der getöteten Frau weitergegeben wurde, verdeutlicht die Brisanz der Situation. Es werden auch Untersuchungen zu möglichen Versäumnissen in der Vergangenheit angestrengt. Die Ermittlungen könnten somit auch zu einer Aufarbeitung der damaligen Strafverfolgung und möglicher Fehler führen. Dieser Fall unterstreicht die Notwendigkeit, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten und potenzielle Gefahrenquellen frühzeitig zu identifizieren und zu beseitigen. Die öffentliche Diskussion über Waffenkontrolle und die Bekämpfung von Gewaltverbrechen wird durch diese Ereignisse weiter angeheizt. Die Staatsanwaltschaft wird in den kommenden Wochen und Monaten weiter ermitteln und versuchen, die gesamte Wahrheit aufzudecken.





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