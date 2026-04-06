Mord in Sooß: Ehemann gesteht Bluttat an Ehefrau

In Sooß (NÖ) wurde am Ostersonntag eine 38-jährige Frau tot aufgefunden. Ihr Ehemann gestand die Tat. Die Polizei ermittelt.

Ein schockierendes Verbrechen hat die beschauliche Gemeinde Sooß in Niederösterreich erschüttert. Am Ostersonntag wurde eine 38-jährige Frau tot im Garten ihres Wohnhauses aufgefunden. Die Umstände des Todes deuten auf ein Gewaltverbrechen hin, das die Bevölkerung in tiefe Trauer und Fassungslosigkeit stürzt. Die Polizei nahm umgehend Ermittlungen auf, die zu einer schnellen Aufklärung führten.

Der Ehemann der Verstorbenen, von dem die Frau getrennt gelebt haben soll, wurde als dringend Tatverdächtiger identifiziert und festgenommen. Die Ermittlungen laufen weiter, um die genauen Abläufe der Tat zu rekonstruieren und die Hintergründe zu beleuchten.\Die ersten Erkenntnisse der Ermittlungen zeichnen ein erschreckendes Bild. Die 38-jährige Mutter von vier Kindern wies massive Verletzungen auf, darunter schwere Kopfverletzungen sowie Stich- und Schusswunden. Am Tatort wurden zudem Schleifspuren gefunden, die auf ein gewaltsames Geschehen hindeuten. Die Polizei sicherte Beweismittel, darunter eine Neun-Millimeter-Pistole, deren Verbindung zur Tat derzeit noch untersucht wird. Die Tat soll sich gegen 18:00 Uhr ereignet haben, die Polizei wurde kurz darauf informiert und war innerhalb weniger Minuten am Tatort. Der Ehemann wurde kurz nach dem Fund als Tatverdächtiger ausgeforscht und festgenommen. Der 47-jährige Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Obduktion des Opfers wurde angeordnet, um die genauen Todesumstände zu klären.\Die traurige Wahrheit der Tat enthüllte sich in der Vernehmung des Tatverdächtigen. Nach anfänglichem Leugnen gestand der Mann schließlich die Tat. Seine Aussage, er habe seine Frau gehasst, offenbart ein Motiv, das auf eine tiefe persönliche Krise und die Unfähigkeit, die Trennung von seiner Frau zu akzeptieren, hindeutet. Er soll die 38-jährige serbisch-kosovarische Staatsangehörige in Rage getötet haben. Die Gemeinde Sooß und die gesamte Region stehen unter Schock. Die Behörden arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung des Verbrechens und an der Unterstützung der Hinterbliebenen. Erich Habitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt, bestätigte die Festnahme des Tatverdächtigen, die Anordnung der Obduktion und die Stellung eines U-Haft-Antrags. Dieser Fall ist ein trauriger Beweis für die verheerenden Auswirkungen von häuslicher Gewalt. Wenn Sie selbst von Gewalt betroffen sind, zögern Sie bitte nicht, sich Hilfe zu suchen: Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555





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Mord Sooß Ehemann Geständnis Gewaltverbrechen

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