Mord an Star-Schriftstellerin: Ein Pferdehaar und Bindfaden führten die Ermittler zum Täter

Vor 90 Jahren erschütterte der brutale Mord an der gefeierten amerikanischen Kriminalschriftstellerin Nancy Titterton die Nation. Ein rätselhafter Fall, der durch scheinbar unbedeutende Spuren – ein einzelnes Pferdehaar und ein Stück Bindfaden – aufgeklärt wurde und zeigt, wie forensische Methoden bereits Jahrzehnte vor der modernen DNA-Analyse Täter überführen konnten.

Vor neunzig Jahren wurde die amerikanische Schriftstellerin Nancy Titterton brutal ermordet. Dieser Fall, der die Nation in Entsetzen versetzte, konnte durch die Auswertung von scheinbar unbedeutenden Spuren aufgeklärt werden: ein einzelnes Pferdehaar und ein Stück Bindfaden. Nancy Titterton war eine der prominentesten Kriminalautorinnen ihrer Zeit. Ihre packenden Novellen und spannenden Geschichten zierten die Seiten nahezu aller namhaften Magazine und Zeitschriften.

Sie hatte sich durch ihr schriftstellerisches Talent ein beträchtliches Vermögen erwirtschaftet und erfreute sich wachsender Berühmtheit. Die Verbindung zu ihrem Ehemann, der eine einflussreiche Position bei der New Yorker Radiogesellschaft innehatte, sicherte ihr zudem ein Leben in außerordentlichem Wohlstand. Nichts deutete darauf hin, dass Mrs. Titterton am Karfreitag einem grausamen Ende entgegensah. Ihre Leiche wurde halb entkleidet im Badezimmer ihrer luxuriösen Wohnung gefunden, erwürgt mit ihrem eigenen Pyjama. Da keine Wertgegenstände gestohlen worden waren, richtete sich die anfängliche Vermutung der Ermittler auf ein Verbrechen aus sexuellen Motiven. Die Nachricht von dieser Tat löste nicht nur in New York, sondern im gesamten Land größte Bestürzung aus. Es ist treffend zu sagen, dass die öffentliche Aufmerksamkeit seit der Ermordung des Lindbergh-Babys keinem anderen Verbrechen eine derart intensive Anteilnahme entgegengebracht hat wie diesem Fall. Der Mordfall Titterton ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie forensische Wissenschaft bereits Jahrzehnte vor der Entwicklung moderner Techniken wie der DNA-Analyse Täter erfolgreich überführen konnte. Die sterblichen Überreste von Nancy Titterton wurden am 10. April 1936 von Handwerkern entdeckt, die gerade eine frisch aufgepolsterte Couch zu ihrem Apartment zurückbrachten. Die Tür der Wohnung der aufstrebenden Autorin und ihres Mannes, eines Managers bei NBC, in einem vornehmen Viertel Manhattans stand offen. Als die Handwerker auf ihr Rufen keine Antwort erhielten, traten sie zögerlich ein. Dort, in der Badewanne, fanden sie Nancy Titterton leblos vor. Die 34-jährige Frau war gefesselt, vergewaltigt und mit ihrem Pyjama erdrosselt worden. Die eintreffende Polizei stellte fest, dass es keine Einbruchspuren an der Wohnung gab und im Inneren nur wenige Hinweise zu finden waren. Unter der Leiche entdeckten die Beamten ein kurzes Stück Bindfaden. Es schien, als hätte der Täter Titterton zunächst die Hände gefesselt und die Fesseln nach der Tat wieder gelöst, dabei jedoch ein Fragment übersehen. Bei der Untersuchung des Bettzeugs im Labor wurde zudem ein weißes Haar gefunden. Dieses Haar entpuppte sich als Pferdehaar und konnte der Polsterung der am Tag des Mordes zurückgebrachten Couch zugeordnet werden. Diese Entdeckung lenkte den Verdacht des 65-köpfigen Ermittlerteams auf die beiden Männer, die das Sofa der Tittertons aufgepolstert und damit als erste die Leiche entdeckt hatten: den Geschäftsinhaber Theodore Kruger und seinen Angestellten John Fiorenza. Beide Männer bestritten jedoch, das Schlafzimmer betreten zu haben. Es stellte sich heraus, dass der 24-jährige Fiorenza bereits vier Vorstrafen wegen Diebstahls aufwies. Ein Gefängnispsychiater hatte ihm zuvor eine wahnhafte Persönlichkeitsstörung bescheinigt. Kruger seinerseits gab zu Protokoll, dass Fiorenza am Tag des Mordes verspätet zur Arbeit erschienen war. Die vorliegenden Indizien reichten zunächst nicht für eine Festnahme aus. Die Polizei entschied sich daraufhin für eine verdeckte Überwachung von Fiorenza, während sie gleichzeitig versuchten, ihn in falscher Sicherheit zu wiegen. Tägliche Besuche von Beamten an seinem Arbeitsplatz dienten dazu, ihm mitzuteilen, dass keine Fortschritte bei den Ermittlungen erzielt wurden, und ihn – als jemanden, der als Erster mit seinem Chef am Tatort gewesen war – um weitere Hilfe zu bitten. Diese Strategie erwies sich als genial. Fiorenza begann tatsächlich, immer neue Theorien über den Mordfall zu entwickeln und offenbarte dabei Details über die Tat, die nur der Täter wissen konnte. Parallel dazu verfolgten die Ermittler die Spur des unter der Leiche gefundenen Bindfadens. Nach der Durchforstung dutzender Fabriken in drei Bundesstaaten gelang es ihnen schließlich, den Hersteller ausfindig zu machen. Die Ermittlungen ergaben, dass Krugers Polsterei tatsächlich eine Rolle dieses speziellen Bindfadens erworben hatte. Gestärkt durch diese neuen Erkenntnisse wurde Fiorenza festgenommen. Nach einem siebenstündigen Verhör gestand er schließlich die Tat. Er hatte Nancy Titterton am Tag der Abholung der Couch kennengelernt und am folgenden Tag unter dem Vorwand, etwas Wichtiges bezüglich des Auftrags besprechen zu wollen, Einlass in ihre Wohnung erhalten. Er vergewaltigte und erwürgte die Schriftstellerin und kehrte wenige Stunden später gemeinsam mit seinem Chef zum Tatort zurück. Im Gerichtsverfahren plädierte Fiorenzas Verteidigung auf vorübergehende Unzurechnungsfähigkeit, jedoch ohne Erfolg. Die Geschworenen sprachen ihn des vorsätzlichen Mordes schuldig. Am 22. Januar 1937 wurde John Fiorenza im berüchtigten Gefängnis Sing Sing auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet





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