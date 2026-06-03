Moralische Verpflichtung zum Hilfeleisten bei verletzten oder kranken Wildtieren?

Fachleute diskutieren über die ethischen Aspekte der Hilfeleistung bei verletzten oder kranken Wildtieren. Sie gehen auf die Frage ein, ob Menschen moralisch verpflichtet sind, solchen Tieren zu helfen und welche Bedingungen für eine Hilfeleistung gelten.

Das Schicksal des Buckelwals Timmy hat die Menschen Wochenlang bewegt. Viele haben per Livestream die Rettungsversuche verfolgt, die sich am Ende als vergeblich herausstellten. Der von Anfang an stark geschwächte Wal starb.

Aus ethischer Sicht wirft dieser Fall viele Fragen auf. Sollten Menschen moralisch verpflichtet sein, verletzten oder kranken Wildtieren zu helfen? Macht das in jedem Fall Sinn? Fachleute haben ihre Meinungen geäußert: Dänemark hat eine klare Haltung zum Umgang mit gestrandeten Walen.

Die Strandungen gelten als natürlich und sollen nicht durch menschliche Eingriffe beeinflusst werden. In Deutschland sei der Fall des Buckelwals dagegen sehr emotionalisiert worden, meint die Tierethikerin Judith Benz-Schwarzburg von der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Sie findet es moralisch gut, wenn Menschen einem leidenden Tier helfen, solange sie sich auf die Bedürfnisse und Interessen des Tiers richten. Dann gelte es, informiert von Fachwissen, die richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt zu setzen.

Die Tierethikerin Felix Suckstorff von der Universität Greifswald sieht keine generelle moralische Verpflichtung für Menschen, kranken oder verletzten Wildtieren zu helfen. Er findet es aber auch nicht verwerflich, dies zu tun - wenn er dadurch nicht noch mehr Schaden verursacht. Beim Wal warnten Fachleute immer wieder, es werde einem schwer kranken Wildtier durch die ständige Annäherung von Menschen und den Transport unnötig Stress und Angst zugefügt. Hinzu kamen Verletzungen während des Transports Richtung Nordsee bei rauer See.

Benz-Schwarzburg findet es problematisch, wenn Menschen ein Reh oder eine Gazelle retten wollen, die bei der Jagd von einem Raubtier verletzt wird. Dann unterbricht man ein natürliches Jagdverhalten und auch den Nahrungserwerb. Doch in der Praxis sieht es anders aus: Regelmäßig bringen Menschen verletzte Beutetiere etwa im Artenschutzzentrum Leiferde in Niedersachsen vorbei. Die Realität ist für viele Menschen schwer verkraftbar, sagt Joachim Neumann vom Artenschutzzentrum.

Viele Leute fühlen mit dem Tier mit, sammeln es ein und meinen, das Richtige gemacht zu haben. In solchen Fällen könne man tatsächlich über den Sinn diskutieren, meint Neumann.

Allerdings wisse man auch oft gar nicht, was die Ursache für die Verletzung war. Insofern finde ich es völlig in Ordnung, einem hilflosen Tier zu helfen. Das ist tatsächlich ein Spannungsfeld und nicht leicht aufzulösen, sagt Suckstorff. Dazu müsse man Fachleute zurate ziehen, die beurteilten, wie einschränkend das für das Tier ist, welche Chancen es auf eine Auswilderung und bei sozial lebenden Tieren eine Rückkehr in den Sozialverbund gebe.

Sonst entlasse ich ein Tier in die Freiheit, das zwar keine physischen Schmerzen mehr hat, aber trotzdem leidet. Bei allen Tieren, die das Artenschutzzentrum Leiferde aufnimmt, ist nach Angaben von Neumann die Auswilderung das oberste Ziel. Für viele Wildtiere ist das ein irrsinniger Stress, in Menschenhand zu sein. Ein Leben in Gefangenschaft ist in vielen Fällen auch gar nicht möglich.

Wenn eine Auswilderung nicht funktioniert, dann müssen viele Tiere tatsächlich erlöst werden. Als Beispiel nennt er einen Bussard, dessen Knochen bei einer Kollision mit einem Auto zertrümmert wurden. So ein Tier schläfern wir sofort ein, weil wir sehen, der kann nie wieder raus. Spielt es eine Rolle, ob das Leid des Wildtiers von Menschen verursacht wurde?

Für Tierethiker Suckstorff steht in dem Fall eindeutig fest: Wenn es einen menschlichen Faktor gab, warum ein wildlebendes Tier leidet, dann gibt es auch eine moralische Pflicht, diesem zu helfen. Beispiele dafür seien, wenn man ein Reh anfahre oder ein Vogel gegen die Wohnzimmerscheibe fliege. Doch nicht immer ist es so eindeutig





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hilfeleistung Wildtiere Tierethik Moralische Verpflichtung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Große Sorge! 'Lindenstraße'-Star schwer krank'Lindenstraße'-Star Georg Uecker spricht offen über seine schwere Krankheit, seinen Optimismus und die Auszeichnung für sein Engagement.

Read more »

– Temperaturwechsel macht viele krankZick-Zack-Wetter: Rasche Temperaturwechsel erhöhen laut Studie das Schlaganfall-Risiko und belasten Kreislauf sowie Wetterfühlige in Österreich.

Read more »

Wechsel von Liverpool zu Real Madrid: Ibrahima Konate vor VerpflichtungLaut Sky steht Real Madrid kurz davor, den ablösefreien Innenverteidiger Ibrahima Konate vom FC Liverpool zu verpflichten. Die Verhandlungen laufen bereits auf Hochtouren.

Read more »