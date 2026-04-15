Montenegro drängt auf EU-Beitritt: Geopolitische Interessen und Reformen im Fokus

Montenegro, Vorreiter unter den Westbalkan-Staaten, strebt eine EU-Mitgliedschaft bis 2028 an. Der Beitrittsprozess wird von geopolitischen Interessen, Reformfortschritten und innenpolitischen Herausforderungen geprägt.

Seit 2012 wartet Montenegro , der kleinste Staat des Westbalkan s, im Wartezimmer für den EU-Beitritt. Das Land mit rund 600.000 Einwohnern gilt mittlerweile als Vorreiter unter den EU-Bewerbern und strebt eine Mitgliedschaft bis zum Jahr 2028 an. Die Europäische Union zeigt sich offen für einen raschen Beitritt, was nicht zuletzt auf geopolitische Erwägungen zurückzuführen ist. Der montenegrinische Außenminister Ervin Ibrahimovic wirbt am Mittwoch in Wien um die Unterstützung für den EU-Beitritt seines Landes. Ulf Brunnbauer, Experte für Südosteuropa an der Universität Regensburg, betonte in einem Interview, dass die EU in Montenegro einen Vorzeigekandidaten sieht, der beweisen kann, dass sich Reformen auszahlen und ein Beitritt realistisch ist. Die EU könnte durch diesen Schritt demonstrieren, dass sich Reformen im Beitrittsprozess auszahlen und ein Beitritt realistisch ist. Montenegro , als kleines Land, stellt ökonomisch eine leichtere Herausforderung für die Integration dar. Österreich, ein Befürworter der EU- Erweiterung mit den Westbalkan -Staaten, erlebt jedoch eine gewisse Skepsis in der Bevölkerung, wie eine Eurobarometer-Umfrage im Herbst 2025 zeigte, bei der nur 45 Prozent weitere Erweiterung en befürworteten, während der EU-Durchschnitt bei 56 Prozent lag.

Zentrale Themen der Gespräche von Außenminister Ibrahimovic mit der österreichischen Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und EU-Ministerin Claudia Bauer (ÖVP) sind der EU-Integrationsprozess und die bereits erreichten Fortschritte, wie Ibrahimovic im Vorfeld ankündigte. Montenegro ist seit vielen Jahren auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft. Bereits seit 2003 wird der Euro als Zahlungsmittel verwendet, und außenpolitisch zeigt sich das Land loyal gegenüber Brüssel, beispielsweise bei den Sanktionen gegen Russland. Brunnbauer äußerte sich jedoch skeptisch, ob das angestrebte Beitrittsjahr 2028 realistisch ist, da es oft im Detail hakt. Bisher wurden erst 14 von 33 Verhandlungskapiteln abgeschlossen, während wesentliche Reformen, darunter die Justizreformen, noch ausstehen. Die EU-Kommission gab im vergangenen Herbst bekannt, dass die Beitrittsverhandlungen bis Ende 2026 abgeschlossen werden könnten, sofern das Reformtempo beibehalten wird. Nach dem Abschluss der Verhandlungen müssen alle EU-Mitglieder zustimmen und die ausgehandelten Verträge ratifizieren.

Nach dem Beitritt Kroatiens im Jahr 2013 verlangsamte sich der Erweiterungsprozess der EU. Der Krieg in der Ukraine hat nun wieder Bewegung in diesen Prozess gebracht. Mit dem Beitritt Montenegros möchte Brüssel die Ausbreitung des russischen Einflusses auf dem Westbalkan verhindern. Brunnbauer betonte die Bedeutung des geopolitischen Faktors. Auch Außenminister Ibrahimovic sieht die geopolitische Lage und das politische Klima in Europa als wichtige Faktoren und betont die Notwendigkeit, die Erweiterung als einen glaubwürdigen und leistungsorientierten Prozess beizubehalten. Er sieht die größten Herausforderungen in der Innenpolitik Montenegros, insbesondere darin, sowohl das Tempo als auch die Qualität der Reformen voranzutreiben.

Im Gegensatz zu Serbien hat sich Montenegro von alten Machtstrukturen befreit. Die Demokratische Partei der Sozialisten (DPS), die Nachfolgepartei der Kommunisten, wurde abgewählt, und der langjährige Präsident Milo Djukanovic trat zurück. Am 21. Mai 2006 stimmten 55,5 Prozent der Bevölkerung für die Unabhängigkeit Montenegros von Serbien. Etwa 33 Prozent der Bevölkerung bezeichnen sich als ethnische Serben. Derzeit führt Premierminister Milojko Spajic (PES, Europa jetzt!) eine proeuropäisch ausgerichtete Regierung. Er muss jedoch mehrere Parteien integrieren und zusammenhalten, darunter auch proserbische und prorussische Parteien. Der proserbische Abgeordnete Andrija Mandic ist beispielsweise Parlamentspräsident und gilt als Anhänger des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Außenminister Ibrahimovic, der auch stellvertretender Regierungschef ist, betont die Einigkeit der Regierung hinter dem strategischen Ziel des EU-Beitritts.

Brunnbauer beobachtet einen gewissen Pragmatismus bei denjenigen, die dem EU-Beitritt zunächst skeptisch gegenüberstanden. Auch ihnen sei klar, dass eine EU-Integration ökonomisch notwendig sei. Zudem sei die breit aufgestellte Regierung, einschließlich der Beteiligung proserbischer Parteien, förderlich für den Beitrittsprozess. Als problematisch sieht Brunnbauer eher die serbisch-orthodoxe Kirche, deren Einfluss in Montenegro erheblich ist und die immer wieder wegen ihrer Nähe zum serbischen Nationalismus kritisiert wird. Er beobachtete zuletzt jedoch eine „gewisse Entfremdung der Regierung von der Kirche“. Angesichts der für das kommende Jahr geplanten Parlamentswahlen ist Eile bei den Reformen geboten, da einschneidende Reformen in Wahlkampfzeiten schwieriger durchzusetzen sind. Ibrahimovic betonte, dass der angestrebte EU-Beitritt einen breiten gesellschaftlichen Konsens widerspiegle – in den Institutionen wie in der Gesellschaft. Laut Umfragen unterstützen rund 80 Prozent der Bevölkerung eine EU-Mitgliedschaft.





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