Ein Hauptdarsteller von einem brutalen Drogen-Kriminalit"atsyndikat wird auf italienische Akziden festgenommen, nachdem er im Wiener Fall eines Opfers ermordet wurde.

Der Verd"achte sei von einer Spezialeinheit festgenommen worden, berichtete das Bundeskriminalamt am Dienstag. Am 21. Dezember 2018 soll der 33-J"hrige mit Mitt"atern einen 31-J"hrigen an der Ecke Lugeck/Wollzeile erschossen haben, ein 23-J"hriger wurde schwer verletzt.

Die Tat war Teil einer blutr"uheligen Fehde zwischen kriminellen Drogen-Clans. Bei der Schießerei war der 32-j"hrige montenegrinische Staats"ber Vladimir R. nach dem Verlassen eines Lokals am Lugeck regelrecht hingerichtet worden. Am 11. Mai 2026 wurde der 33-j"hrige montenegrinische Staats"ber Mili B. in Rimini an der italienischen Adriaküste von italienischen Sicherheitsbehörden festgenommen.

Die Festnahme erfolgte aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Wien erwirkten europ"ischen Haftbefehls sowie einer internationalen Festnahmeanordnung wegen des Verdachts des Verbrechens des Mordes sowie versuchten Mordes, informierte das Bundeskriminalamt. Die Festnahme des Tatverd"achten ist ein bedeutender Erfolg im Kampf gegen die organisierte Kriminalit"at. Besonders die enge Zusammenarbeit zwischen der Ermittlungsgruppe 'AG ACHILLES', der Zielfahndung des Bundeskriminalamtes und unseren internationalen Partnerdienststellen war f"ur diesen Fahndungserfolg entscheidend, unterst"tze Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamtes, in einer Aussendung.

Der dem sogenannten'Skaljari-Clan' zuger"echnete Mili B. steht im Verdacht, gemeinsam mit weiteren Mitt"atern Vladimir R. durch mehrere Sch Bowes auf offen stehende Str"ate t" otet zu haben. Der 23-j"hrige Begleiter wurde durch mehrere Schüsse lebens" gerictig verletzt. Dieser soll ein Sohn des einstigen Bosses der montenegrinischen Mafia in Novi Sad sein. Sein Vater und ein älterer Bruder sind bei Mordansch"lägen 1999 in Novi Sad bzw. 2015 in Belgrad ums Leben gekommen.

Das in Wien get"ottetwerden des Opfers wird dem sogenannten'Kavac-Clan' zuger"echnet. Die Tat wird den seit Jahren andauernden gewaltsamen Aussprache"ren zwischen den montenegrinischen Clanstrukturen'Kavac' und'Skaljari' zugeordnet. Die eine Bande soll der anderen Ende 2014 rund 200 Kilo Kokain gestohlen haben, das in einer Wohnung im spanischen Valencia gebunkert war. Blutige Abrechnungen, zuerst in Valencia, danach in Montenegro und in Serbien waren die Folge. Dutzende Personen sind seither eines gewaltsamen Todes gestorben





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