Montanuniversität Leoben erforscht Dekarbonisierung der Luftfahrt mittels innovativer Forschung

Die Montanuniversität Leoben erforscht eine innovative und effiziente Methode zur Dekarbonisierung des Luftverkehrs: die Herstellung nachhaltiger Flugzeug-Treibstoffe (sogenannte Sustainable Aviation Fuels oder SAF). Dabei kooperiert sie mit der OMV. Projektleiter ist Christoph Markowitsch.

NÖN.at nutzt Cookies, um dir personalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Um sicherzustellen, dass du regionalisierte Inhalte erhältst, empfehlen wir, Cookies in deinem Browser zuzulassen.

Wenn du nicht weißt, wie das funktioniert, kann dir folgende Anleitung helfen: Der Forschungsteam: - Enzo Komatz - Christoph Markowitsch - Markus Lehner - Severin Sendlhofer (alle von Lehrstuhl für Verfahrenstechnik des industriellen Umweltschutzes an der Montanuniversität Leoben) Die Montanuniversität Leoben erforscht in Zusammenarbeit mit der OMV die Dekarbonisierung der Luftfahrt. Eine riesige neue Forschungsanlage soll es ermöglichen, verschiedene Herstellungsprozesse realitätsnah zu simulieren. Projektleiter ist Christoph Markowitsch aus Hof am Leithaberge.

Die Dekarbonisierung des Flugverkehrs ist eines der größten Themen im Kampf gegen den Klimawandel. Im Moment gewinnt dieses Thema aufgrund des Iran-Krieges und der damit verbundenen drohenden Mangel an Kerozin an Brisanz. Bisher werden nachhaltige Flugzeug-Treibstoffe (Sustainable Aviation Fuels oder SAF) hergestellt. Am effektivsten und wirtschaftlich sind sie jedoch nicht.

So können SAF sowohl bei den Produktionsmengen, als auch bei der Effizienz und den Kosten derzeit nicht mit fossiler Kerosin mithalten.





noen_online / 🏆 15. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Luftfahrt Támogatás Innovative Technologie Montanuniversität Leoben

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aufgedeckt! Im bunten Reich der Tafelkulturistin in Wien MitteWarum Annette Ahrens laut Freunden in einem „Museum“ wohnt. Und sie mit ihren kulinarischen Schätzen auch im Arenbergpark aufwartet.

Read more »

Ungarns Premierminister besucht das 30-jährige Europa-Forum WachauUngarns Premierminister Péter Magyar wird Mitte Mai am Göttweiger Berg erwartet, um das 30-jährige Europa-Forum Wachau zu feiern.

Read more »

Kerosin-Engpass: So wertlos ist die EU-VerordnungDurch den Konflikt im Nahen Osten stiegen nicht nur die Preise an den Zapfsäulen, auch das Kerosin für die Luftfahrt wird langsam zur Mangelware. ...

Read more »