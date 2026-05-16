Monroe Diese aus France, die am diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC)-Finale 16. Mai dabei sein wird, ist sowohl talentiert als auch die jüngste Teilnehmerin dieses Jahre. Sie zeigt, wie FAMILY-SUPPORT während des ESC-Streses für junge Künstler wie sie wichtig ist, und hat bereits bei früheren Proben und ihrem Auftritt im zweiten Halbfinale eine starke Stimme und viel Gefühl gezeigt.

Monroe Rigby von Frankreich konzertiert bei dem diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC)-Finale am heutigen Abend auf der Bühne. Sie gehört traditionell zu den " Big Five " - und diesmal zu den " Big Four " - und ist sowohl talentiert als auch die jüngste Teilnehmerin dieses Jahren.

Mit dem emotionalen Titel "Regarde!

" will sie Millionen Zuschauer beeindrucken. Monroe Rigby begleitet ihre Mutter auf der Bühne, was für ihr Jungengesicht überraschend professionell und souverän ist. Hinter den Kulissen gilt ihre Mutter, die zu Terminen, Interviews und Proben begleitet, sowie sorgt, dass die ESC-Stress für die Minderjährige nicht zu viel wird. Während des Höhepunktes bestechen Tausende Fans, internationale Medien und ein eng getaktetes Programm vollerrequire enorm viel von den Künstlern ab.

Für Monroe Rigby ist familiäre Unterstützung deshalb besonders wichtig. Sie scheint jedoch den Druck erstaunlich gut wegzustecken, auch wenn sie bei früheren Proben und ihrem Auftritt im zweiten Halbfinale eine starke Stimme und viel Gefühl zeigte. (über 2500 Zeichen





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