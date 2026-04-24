Monika Thurnher wird neue ORF-Generaldirektorin – Turbulenzen am Küniglberg

Monika Thurnher wurde mit großer Mehrheit zur interimistischen ORF-Generaldirektorin gewählt. Der ORF-Stiftungsrat befasste sich zudem mit den Folgen des Compliance-Berichts im Fall Weißmann und forderte Aufklärung in weiteren strittigen Fällen.

Monika Thurnher wurde mit überwältigender Mehrheit, 31 von 35 Stimmen im ORF - Stiftungsrat , zur neuen interimistischen Generaldirektorin des Österreichischen Rundfunks ( ORF ) gewählt. Sie war die einzige von elf Bewerbern, die zu einem persönlichen Hearing eingeladen wurde und galt bereits nach dem Rücktritt von Roland Weißmann als Favoritin, da sie bereits seit März interimistisch die ORF -Geschäfte führte.

Ihre Amtszeit erstreckt sich nun über weitere acht Monate. Lediglich Peter Westenthaler und Thomas Prantner, die von der FPÖ bzw. dem Land Steiermark entsandten Stiftungsräte, stimmten gegen Thurnher, während Alexander Zach nicht an der Abstimmung teilnahm. Eine Besonderheit dieser Wahl war die aufgrund einer Gesetzesnovelle eingeführte Pflicht für jeden Stiftungsrat, seine Wahlentscheidung kurz zu begründen. Monika Thurnher ist im ORF keine Unbekannte.

Die 63-jährige Vorarlbergerin verfügt über eine vierzigjährige Karriere innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und hat nahezu alle Bereiche des ORF durchlaufen. Ihr Weg führte sie von der Innenpolitikredaktion im Radio über Moderationen in den Nachrichtenformaten “ZiB”, “ZiB2” und “Im Zentrum” bis zur Chefredakteurin von ORF III und schließlich zur Radiodirektorin. Die Ausschreibung für die langfristige Nachfolge als ORF-Generaldirektor für die kommende fünfjährige Periode ab 2027 wird in etwa einer Woche veröffentlicht. Ob Thurnher sich erneut bewerben wird, ist derzeit noch offen.

Vor der Bestellung der neuen Spitze widmete sich der Stiftungsrat in einer über achtstündigen Sitzung den aktuellen Problemen und Turbulenzen innerhalb des ORF. Ein Compliance-Bericht bestätigte, dass der ehemalige ORF-Chef Roland Weißmann eine Mitarbeiterin, die ihm Fehlverhalten vorwirft, nicht sexuell belästigt habe. Der an der Untersuchung beteiligte Anwalt Christopher Schrank betonte, dass der Austausch zwischen den beiden Parteien offenbar nicht unerwünscht gewesen sei, was die betroffene Mitarbeiterin jedoch entschieden bestreitet.

Trotz des positiven Compliance-Berichts wurde Weißmann gekündigt, da leitende Mitarbeiter auch keinen Anschein von unrechtmäßigem Verhalten setzen dürfen. Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer äußerte sich scharf zu den Vorwürfen gegen Weißmann und betonte, dass es inakzeptabel sei, wenn ein Mann, der sich solcherart verhalte, definieren wolle, was eine Frau als einvernehmlich empfinde. Peter Westenthaler sprach von einer “Schlacht der Rechtsanwälte” und bestätigte, dass der Compliance-Bericht umfassender sei, als bisher öffentlich bekannt.

Eine Mehrheit der Stiftungsräte forderte, dass Thurnher den Compliance-Bericht sowie Berichte früherer Untersuchungen, darunter jene zu Peter Schöber (ORF III) und Robert Ziegler (ORF-NÖ), vorlegen möge. Zudem wurde Aufklärung zu den Pensionsansprüchen von Pius Strobl und den entsprechenden Gutachten gefordert. Westenthaler berichtete, dass die Berichte zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt werden sollen und eine juristische Prüfung bereits erfolgt sei.

Er zeigte sich zuversichtlich, dass die neue Linie, wonach leitende Mitarbeiter bei auch nur dem Anschein unangemessenen Verhaltens gekündigt werden, sich durchsetzen werde. Auch mögliche Unvereinbarkeiten mehrerer Stiftungsräte, einschließlich des Vorsitzenden Lederer, wurden thematisiert. Lederer betonte, nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln und keine Interessenskonflikte zu sehen. Er kündigte Gespräche mit den ORF-Redaktionsräten an, die ihm und drei weiteren Stiftungsräten kürzlich das Misstrauen ausgesprochen hatten.

Dem vom Land Steiermark entsandten Stiftungsrat Thomas Prantner wurde ebenfalls das Misstrauen ausgesprochen, nachdem Dokumente öffentlich wurden, die Ränkespiele und politischen Einfluss im ORF belegen sollen





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ORF Monika Thurnher Generaldirektorin Stiftungsrat Roland Weißmann Compliance Österreichischer Rundfunk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stiftungsrat wählt neue ORF-Spitze bis Ende 2026Die interimistische ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher gilt als Favoritin. Die Wahl für die eigentliche nächste fünfjährige ORF-Generaldirektorenperiode könnte auf Juni vorverlegt werden.

Read more »

Thurnher wird neue Chefin - 'Die Fetzen fliegen' – jetzt geht's im ORF zur SacheORF-Führung: Ingrid Thurnher vor Einschränkungen, hitzige Stiftungsrat-Sitzung, neue Compliance-Regeln und Wirbel um Weißmann-Bericht.

Read more »

Explosive Sitzung des ORF-Stiftungsrats: Viele Fragen an Ingrid ThurnherIngrid Thurnher wird heute zur ORF-Generaldirektorin gewählt, in einer wohl sehr langen Sitzung geht es auch um Details in der Causa Weißmann, um frühere Compliancefälle und um das Agieren von...

Read more »

ORF-Stiftungsrat entscheidet über Unternehmensleitung bis 2026 – Thurnher FavoritinDer ORF-Stiftungsrat wählt am Donnerstag die Leitung des ORF bis Ende 2026. Ingrid Thurnher gilt als Favoritin. Die Entscheidung erfolgt im Schatten der Causa Weißmann und einer Resolution des ORF-Redaktionsrats. Zudem gibt es Bestrebungen, die Wahl des nächsten Generaldirektors vorzuziehen.

Read more »

Ingrid Thurnher zur neuen ORF-Generaldirektorin gewählt – Stiftungsrat fordert umfassende AufklärungDer ORF-Stiftungsrat hat Ingrid Thurnher mit überwältigender Mehrheit zur neuen Generaldirektorin gewählt. Gleichzeitig wurden umfassende Untersuchungen zu den jüngsten Skandalen um Strobl, Ziegler und Schöber beschlossen.

Read more »

ORF-Stiftungsrat wählte Thurnher zur ORF-Chefin bis Ende 2026WIEN. Ingrid Thurnher ist am Donnerstag zur neuen ORF-Generaldirektorin bis Ende 2026 gewählt worden.

Read more »