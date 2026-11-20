Der postume Fortsetzungsroman "Kreuzers Kinder" von Monika Helfer erscheint ab August in der "Presse". Die Autorin starb am 2. August in Hohenems.

Die österreichische Schriftstellerin Monika Helfer hat in den Wochen vor ihrem Tod einen postumen Fortsetzungsroman für die "Presse" verfasst. Das Werk mit dem Titel " Kreuzers Kinder" behandelt die Lebensgeschichte dreier Geschwister, die sich dreißig Jahre nach der Ermordung ihrer Eltern wiederbegegnen. Diese Erzählung gilt als das letzte literarische Projekt der bekannten Autorin.

Das Manuskript wurde bereits vor dem Tod der Autorin fertiggestellt und wird seit dem 2. August jeden Samstag im "Spectrum"-Teil der "Presse" veröffentlicht. Die Entscheidung zur Veröffentlichung fiel nach einer Anfrage der Zeitung im Mai, woraufhin Monika Helfer ihre Zustimmung zur Mitarbeit gab und betonte, dass sie sehr gerne Geschichten schreibe.

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Literarischer Nachlass und Veröffentlichung

Der Roman "Kreuzers Kinder" erscheint als wöchentliche Fortsetzung und bietet Lesern einen tiefen Einblick in die psychologischen Abgründe der Figur Rösle und ihrer Geschwister. Die Geschichte konzentriert sich auf die Traumata der Vergangenheit und die komplexen Dynamiken innerhalb der Familie Kreuzer. Die Veröffentlichung stellt eine besondere Ehrung für das schriftstellerische Erbe dar, da das Werk postum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Inhaltliche Tiefe der Charaktere

Die zentrale Erzählerin Rösle blickt auf ein verheerendes Ereignis zurück, das ihre Kindheit prägte. In den Textpassagen wird deutlich, dass sie Zeugin von Gewalt wurde, die von ihrem Bruder Xaver an ihrem Vater verübt wurde. Xaver gesteht unter anderem, den Vater mit einem runden Stein aus dem Bach erschlagen zu haben, einen Stein, den er ständig in der Hosentasche trug und der durch seinen Handschweiß schwarz geworden war.

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Neben der väterlichen Ermordung thematisiert die Erzählung die grausame Tötung des Familienkätzchens "Tigerle". Xaver hat das Tier vor den Augen der Geschwister mit einer Schaufel erschlagen, die hinter dem Wohnblock lehnte. Diese Details verdeutlichen die Schwere der im Roman verarbeiteten traumatischen Erlebnisse und die moralische Zerrissenheit der Charaktere.

Todesumstände und biographischer Hintergrund

Monika Helfer verstarb am 2. August an den Folgen eines Sturzes in ihrem Garten in der Stadt Hohenems. Sie lebte und arbeitete in diesem Ort, wo sie in den letzten Lebensmonaten an ihrem abschließenden Romanprojekt tätig war. Ihr Tod erfolgte wenige Tage nach dem Start der wöchentlichen Veröffentlichungen im "Spectrum".

Die Schriftstellerin war auch für andere Werke bekannt, darunter der kürzlich erschienene Band "Wie die Welt weiterging" mit Geschichten für jeden Tag, der im Hanser Verlag herausgegeben wurde. Diese Veröffentlichungen unterstreichen ihre produktive Schaffensphase bis in die letzten Monate ihres Lebens hinein.

Reaktion der Herausgeber und Leserbindung

Die "Presse" hat die Fortsetzung der wöchentlichen Veröffentlichung von "Kreuzers Kinder" angekündigt. Für Leser, die über neue Folgen benachrichtigt werden möchten, gibt es die Option, der Serie zu folgen. Alle bisherigen Episoden des Romans sind bereits zugänglich und bilden einen kompletten Erzählbogen über die Schicksale der drei Geschwister.

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Die Entscheidung, den Roman trotz des unerwarteten Todes der Autorin weiter zu veröffentlichen, folgt der Absicht von Monika Helfer selbst, ihre Geschichte einer breiten Leserschaft zugänglich zu machen. Das Werk schließt ihre literarische Karriere mit einer emotionalen und detaillierten Auseinandersetzung mit Familie, Schuld und Überleben ab.