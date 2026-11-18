Ein junger Mönchsgeier verschwindet im Großarltal spurlos. Der GPS-Sender wird mit durchtrenntem Gurt gefunden. Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf illegale Wildtier-Tötung im Rahmen eines Artenschutzprojekts.

Die Hoffnungsträger-Rolle eines jungen Mönchsgeier s endet mit höchster Wahrscheinlichkeit in einem Gewaltakt im österreichischen Bundesland Salzburg. Die spannende Geschichte des Vogels, der Teil eines aufwendigen europäischen Artenschutz projekts war und Ländergrenzen überflog, nimmt nun eine dunkle Wendung. Im Salzburg er Großarltal verliert sich die Spur des geschützten Greifvogels, nachdem ein GPS-Sender geborgen wurde, dessen Befestigungsgurt sauber durchtrennt worden war. Bis heute fehlt jede Spur vom Vogel selbst, was auf ein schweres Verbrechen hindeutet.

GPS-Sender mit durchtrenntem Gurt gefunden

Der Beginn des Ende markiert sich durch den Fund des technischen Senders Anfang Oktober in der Salzach. Der Gurt, der das Gerät am Vogel befestigt hatte, war glatt und präzise durchtrennt worden, was Experten von BirdLife auf den ersten Blick als klaren Indikator für menschliches Handeln einstufte. Zuvor hatte der Vogel unauffällig agiert und sich abends wie gewohnt zum Schlafen niedergelassen, doch danach bewegte sich das Signal entlang einer Straße talabwärts bis zum Fluss.

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Johannes Hohenegger, Experte für Greifvögel bei BirdLife, deutet die Beweislage als Hinweis auf ein Verbrechen. Der geschützte Vogel wurde höchstwahrscheinlich illegal getötet, um den Sender und damit die Spur zu entfernen. Dies geschieht oft, um illegale Handlungen zu verschleiern, da die Tötung streng geschützter Arten strafrechtlich verfolgt wird. Die Tatsache, dass der Gurt sauber durchtrennt wurde, schließt Unfälle oder natürliche Ursachen fast vollständig aus.

Jahrelange Zusammenarbeit und hohe Kosten

Hinter der Auswilderung dieses spezifischen Männchens steckt ein komplexes internationales Projekt, das jahrelange Vorbereitung und erhebliche finanzielle Mittel erforderte. Das Projekt zielt darauf ab, den Mönchsgeier in den bulgarischen Rhodopen wieder anzusiedeln, nachdem die imposanten Greifvögel dort vor rund dreißig Jahren als Brutvögel verschwunden waren. Nach einer Eingewöhnungsphase durfte der Vogel im Jahr 2025 gemeinsam mit sechs Artgenossen in die Wildnis entlassen werden.

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Laut Angaben von BirdLife lassen sich die bisherigen Aufwendungen für diesen einzelnen Vogel auf knapp 47.000 Euro beziffern. Diese Summe umfasst die langjährige internationale Zusammenarbeit, medizinische Versorgung, Transportkosten und das Tracking-System, das den Vogel über tausende Kilometer begleitete. Der junge Geier legte dabei größere Entfernungen zurück als jeder andere, der bislang in dieser Region ausgewildert wurde, was seine Anpassungsfähigkeit unterstrich.

Ermittlungen des Landeskriminalamts Salzburg

Der Fall ist nun in den Händen der Behörden. Das Landeskriminalamt Salzburg ermittelt aktuell, um die tatsächlichen Umstände des Verschwindens aufzuklären. Obwohl der Verdacht auf eine illegale Tötung nahe liegt, ist dieser rechtlich noch nicht bewiesen. Die Behörden bitten die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Aufklärung. Wer Anfang Oktober im Großarltal verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Verbleib des Geiers geben kann, wird aufgefordert, sich direkt an die Ermittler zu wenden.

Auch Beobachtungen zu möglichen Trophäen oder auffälligen Fahrzeugbewegungen in der betroffenen Region könnten für die Fahnder von großem Interesse sein. Der Fall wirft eine erschreckende Frage auf: Wie viele streng geschützte Wildtiere werden jedes Jahr illegal getötet, ohne dass jemals jemand davon erfährt? Ohne den GPS-Sender wäre das Verschwinden dieses Geiers vermutlich völlig unbemerkt geblieben, was auf eine hohe Dunkelziffer bei solchen Verbrechen hindeutet.

Natürliche Gesundheitspolizei und rechtliche Konsequenzen

Mönchsgeier spielen eine essentielle Rolle in der Natur, da sie als natürliche Gesundheitspolizei fungieren. Sie beseitigen Tierkadaver und tragen dadurch maßgeblich zur Eindämmung von Krankheitserregern in gesunden Ökosystemen bei. Für das bulgarische Wiederansiedlungsprojekt wäre der Tod des jungen Männchens ein schwerer Rückschlag, der nicht nur die aktuelle Population gefährdet, sondern auch das Vertrauen in die Effektivität solcher langfristigen Artenschutzmaßnahmen erschüttert.

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Die rechtlichen Konsequenzen für solche Taten sind in Österreich streng. Nach der aktuellen Rechtslage können entsprechende Straftaten mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden. Fünf internationale Naturschutzinstitutionen fordern nun eine vollständige Aufklärung des Falls und entschlossene Maßnahmen gegen illegale Wildtiertötungen. Die Hoffnung auf ein gutes Ende des Vogels ist gering, doch das Ziel bleibt, das Verbrechen aufzuklären und zukünftige Taten zu verhindern.