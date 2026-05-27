Monatelange Erholung: Verkehr in der Straße von Hormuz selbst nach Kriegsende stark beeinträchtigt

Experten warnen, dass die Wiederherstellung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormuz nach einem Ende des Iran-Konflikts mehrere Monate dauern wird. Trotz eines US-Abkommensvorschlags für eine schnelle Öffnung bleiben massive logistische und produktionsseitige Herausforderungen bestehen, die eine Normalisierung bis 2027 verhindern könnten.

Die Wiederherstellung des Schiffsverkehr s in der strategisch wichtigen Straße von Hormuz wird selbst nach einem Ende des Iran-Konflikts Monate in Anspruch nehmen. Selbst im Falle einer schnellen Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran ist der bereits entstandene Schaden enorm.

Die US-Regierung hat dem Iran ein Abkommen vorgelegt, das eine vollständige Wiederherstellung des Schiffsverkehrs innerhalb eines Monats vorsieht. Experten halten diesen Zeitplan jedoch für vollkommen unrealistisch. Nach Aussage von Sultan al-Jaber, Chef der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), wird es allein vier Monate dauern, bis das Verkehrsaufkommen 80 Prozent des Vorkriegsniveaus erreicht. Andere Schätzungen gehen von einer Normalisierung nicht vor 2027 aus.

Die Straße von Hormuz ist eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt, durch die in Friedenszeiten etwa ein Fünftel des globalen Rohölbedarfs transportiert wird. Durch die militärischen Auseinandersetzungen und die Blockaden durch den Iran einerseits und die Blockade iranischer Häfen durch die USA andererseits kam der Verkehr nahezu zum Erliegen. Seit einer für Anfang April vereinbarten Waffenruhe kam es dennoch zu wiederholten Zwischenfällen. Aktuell sitzen nach Analysen des Energiedatenunternehmens Kpler etwa 166 Schiffe im Persischen Golf fest.

Sobald die Meerenge geöffnet wird, müssen diese zuerst ausfahren, bevor leere Tanker einlaufen, beladen und wieder auslaufen können. Allein dieser Prozess kann nach Schätzung von Kpler-Analystin Victoria Grabenwögner bis zu drei Monate dauern. Neben den festsitzenden Schiffen müssen auch die Produktionsanlagen wieder hochgefahren werden. Zahlreiche Ölfelder wurden zu Kriegsbeginn aus Sicherheitsgründen stillgelegt.

Einige dieser Felder können nicht sofort wieder in Betrieb genommen werden, die benötigte Zeit kann bis zu sieben Monate betragen. Auch Flüssiggasanlagen, von denen einige beschädigt wurden, benötigen umfangreiche Reparaturen. Bis die Produktion wieder auf das Vorkriegsniveau kommt, können jedoch die vorhandenen Lagerbestände von Unternehmen, die ihr Öl während der Blockade nicht exportieren konnten, abgebaut werden. Diese Lager könnten als Übergangslösung dienen, bis die regulären Lieferketten wieder funktionieren.

Die Marktreaktion auf eine Wiedereröffnung der Straße von Hormuz wird wahrscheinlich unmittelbar spürbar sein. Der ehemalige OMV-Chef Rainer Seele erwartet, dass ein Großteil der seit Kriegsbeginn auf den Ölpreis aufgeschlagenen Risikoprämie schnell wieder verschwinden wird. Derzeit liegt der Rohölpreis bei circa 86 Euro pro Barrel (159 Liter), das Vorkriegsniveau lag bei etwa 69 Euro. Eine Normalisierung der Preise ist demnach in Sicht, sobald eine Friedenslösung greifbar wird.

Gleichzeitig wird die Verfügbarkeit von Rohöl und Erdgas nach Einschätzung Seele aber noch bis weit in das Jahr hinein angespannt bleiben, da viele Länder zunächst ihre strategischen Reserven wieder auffüllen müssen und ein riesiger Nachholbedarf besteht. Die jüngsten slightly fallenden Ölpreise deuten darauf hin, dass die Anleger bereits auf einen diplomatischen Durchbruch in den Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA setzen





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