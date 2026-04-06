Momentum Institut: Ungleiche Arbeitsbelastung gefährdet Gesundheit und Pensionssystem

Analyse zeigt ungleiche Verteilung körperlicher Belastungen im Berufsleben und deren Auswirkungen auf Krankenstände und das Pensionssystem. Das Momentum Institut fordert stärkere Berücksichtigung dieser Ungleichheiten.

Das Momentum Institut hat eine umfassende Analyse der körperlichen Belastung und der Krankenstände im Berufsleben vorgelegt, um auf die ungleiche Verteilung dieser Belastungen aufmerksam zu machen und deren Auswirkungen auf das Pensionssystem hervorzuheben.

Die Studie, die anlässlich des Weltgesundheitstages veröffentlicht wurde, zeigt deutlich, dass die Arbeitsbedingungen in Österreich weit davon entfernt sind, gleichmäßig verteilt zu sein, und dass dies gravierende Folgen für die Gesundheit und die spätere berufliche Laufbahn hat. Die Ergebnisse der Untersuchung verdeutlichen, dass Beschäftigte mit niedrigerem Bildungsniveau in der Regel stärker körperlichen Belastungen ausgesetzt sind als hochgebildete Arbeitnehmer, was sich in höheren Krankenständen und einem erhöhten Unfallrisiko niederschlägt. Diese Erkenntnisse sind von besonderer Relevanz im Kontext der aktuellen Debatte um das Pensionsantrittsalter und die Reform des Pensionssystems. Die Studie beleuchtet die Notwendigkeit, diese Ungleichheiten in den politischen Entscheidungsprozessen stärker zu berücksichtigen und Maßnahmen zu ergreifen, um die Gesundheit und das Wohlergehen aller Arbeitnehmer zu gewährleisten.\Die Analyse des Momentum Instituts stützt sich auf Daten aus verschiedenen Quellen, darunter der österreichische Gesundheitsbericht und der Fehlzeitenreport des WIFO, um ein detailliertes Bild der Arbeitsbedingungen in Österreich zu zeichnen. Ein zentraler Befund ist die ungleiche Verteilung der körperlichen Belastungen im Berufsleben. Während hochqualifizierte Arbeitnehmer häufiger unter den Auswirkungen intensiver Bildschirmarbeit leiden, sind Arbeitnehmer mit geringerer formaler Bildung überproportional von klassischer körperlicher Arbeit betroffen, die mit dem Heben schwerer Lasten, monotonen Hand- und Armbewegungen sowie einem erhöhten Unfallrisiko einhergeht. Diese Unterschiede führen zu einer erheblichen Ungleichheit in der gesundheitlichen Belastung am Arbeitsplatz, was sich in höheren Krankenständen und einer geringeren Lebenserwartung niederschlagen kann. Die Daten zeigen, dass mehr als ein Drittel der Beschäftigten mit Pflichtschulabschluss oder Lehr-/BMS-Abschluss regelmäßig schwere Lasten heben müssen, während dies bei Personen mit höherer Bildung deutlich seltener der Fall ist. Auch das Unfallrisiko ist ungleich verteilt, wobei Beschäftigte mit niedrigerer oder mittlerer Bildung ein deutlich höheres Risiko haben, einen Arbeitsunfall zu erleiden. Diese Erkenntnisse verdeutlichen die Notwendigkeit, die Arbeitsbedingungen für alle Arbeitnehmer zu verbessern und sicherzustellen, dass gesundheitliche Belastungen am Arbeitsplatz fair verteilt sind.\Die Auswirkungen dieser ungleichen Verteilung der Belastungen sind gravierend, insbesondere im Hinblick auf das Pensionssystem. Die Studie zeigt, dass die Krankenstandsquote mit dem Alter deutlich ansteigt, was darauf hindeutet, dass viele Arbeitnehmer die Pension nicht gesund erreichen. Dies wird durch die Daten des Fehlzeitenreports des WIFO bestätigt, die zeigen, dass die Krankenstandsquote bei älteren Arbeitnehmern deutlich höher ist als bei jüngeren. Dies hat weitreichende Konsequenzen für das Pensionssystem, da es die Kosten erhöht und die finanzielle Nachhaltigkeit gefährden kann. Das Momentum Institut fordert daher, diese Ungleichheiten in den politischen Entscheidungen zu berücksichtigen und Maßnahmen zu ergreifen, um die Gesundheit und das Wohlergehen aller Arbeitnehmer zu schützen. Dazu gehört insbesondere eine nachhaltige Finanzierung von Kassen, Spitälern und Primärversorgungszentren, um sicherzustellen, dass alle Arbeitnehmer Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung haben. Einsparungen im Gesundheitswesen, so die Experten des Momentum Instituts, würden die Zwei-Klassen-Medizin verschärfen und den Zugang zur Versorgung erschweren. Die Erkenntnisse der Studie unterstreichen die Notwendigkeit, eine gerechte Gesundheitspolitik zu verfolgen, die die unterschiedlichen Belastungen im Arbeitsleben berücksichtigt und Maßnahmen ergreift, um die Gesundheit und das Wohlergehen aller Arbeitnehmer zu gewährleisten und somit ein gerechteres und nachhaltigeres Pensionssystem zu schaffen





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