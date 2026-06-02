Der Vize-Premierminister Eugen Osmochescu spricht sich für einen EU-Beitritt aus, aber sieht auch eine "Mitgliedschaft light" als Option. Die Regierung hat einen Plan B, falls die Verhandlungen scheitern.

Moldau plant EU-Beitritt, aber ohne große Hoffnungen. Der Vize-Premierminister Eugen Osmochescu spricht sich für einen Beitritt aus, aber sieht auch eine "Mitgliedschaft light" als Option.

Die Regierung hat einen Plan B, falls die Verhandlungen scheitern. Osmochescu betont die Bedeutung von Signalen aus Brüssel, um das Vertrauen in die EU zu stärken. Die EU-Kommission hat angekündigt, mit den ersten Verhandlungskapiteln am 16. Juni zu beginnen.

Der Vize-Premierminister sieht jeden Zwischenschritt als Chance, Reformen zu festigen und die Wähler zu beruhigen. Moldau selbst muss noch seine Hausaufgaben machen, um sich auf den EU-Beitritt vorzubereiten. Eine Fusion mit Rumänien ist eine Option, aber die Kosten wären nicht so hoch wie bei der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten





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