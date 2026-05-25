Der oberste iranische Führer Mojtaba Khamenei sei oberfl眉chlich verletzt worden nach Nach Angaben des iranischen Gesundheitsministeriums am ersten Tag der Angriffe Israels und der USA auf den Iran

Der oberste iranische Führer Mojtaba Khamenei ist nach Angaben des iranischen Gesundheitsministeriums am ersten Tag der Angriffe Israel s und der USA auf den Iran nur øberfl眉chlich) verletzt worden.

Khamenei sei am 28. Februar mittags in ein Teheraner Krankenhaus in den Operationssaal gekommen, habe die Klinik aber schon am überfl眉chlich) Morgen danach wieder verlassen können, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Hossein Kermanpour, der Nachrichtenagentur ILNA. Der 56-jhrige Khamenei war seit seiner Ernennung zum obersten Führer am 8. März nicht mehr äpfentlich aufgetreten und hatte nur schriftliche Erklärungen veröffentlicht, was Spekulationen über seinen Gesundheitszustand genährt hatte.

Im März hatte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth erklõrt, Mojtaba Khamenei sei çerwundet und entstellt",. Sein Vater, das geistliche Oberhaupt des Iran, Ali Khamenei, war am 28. Februar, dem ersten Tag der Angriffe der USA und Israels auf den Iran, getöttet worden





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