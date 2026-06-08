Mödling: Leerstand breitet sich aus - Politik streitet über Ursachen

Die einst vitale Innenstadt Mödlings kämpft mit zunehmenden Geschäftsaufgaben. Wirtschaftsbund und ÖVP kritisieren die Stadtregierung, während SPÖ von einer Negativkampagne spricht.

Die Stadt Mödling , einst als Vorzeigebeispiel für eine lebendige Innenstadt mit niedrigen Leerstand squoten gefeiert, sieht sich zunehmend mit einer Welle von Geschäftsaufgaben und ungenutzten Ladenflächen konfrontiert.

Besonders betroffen sind traditionsreiche Adressen: Das Modehaus Herrenmode Schiller schloss nach der Pensionierung des Inhabers, die Klosterbar steht seit Monaten leer, und auch die Boutique Choice sowie das Stehachterl haben ihre Türen für immer geschlossen. Die Galerie World of Art muss bis Ende Mai ihre Flächen räumen, und selbst die belebte Brühlerstraße bleibt von dieser Entwicklung nicht verschont. Mit dem Geschäft Kunst & Handwerk verlor Mödling nicht nur einen beliebten Laden, sondern auch den angeschlossenen Altstadt-Postshop.

Der Second-Hand-Laden des Roten Kreuzes verließ die Hauptstraße Ende Mai, und die ehemaligen Räumlichkeiten eines Gastro-Betriebs sowie der früheren Bezirksblatt-Niederlassung, beidseitig des City-Hotel-Eingangs gelegen, harren seit Monaten vergeblich auf neue Pächter. Weitere markante Leerstände wie der ehemalige TV-Shop am Deutsch-Platz, die Boutique Krammer, der bekannte Standort Waldi und das Ecklokal neben der Hypo-Bank verschärfen das Bild einer Innenstadt im Wandel. Die politische Debatte um die Ursachen ist hitzig. Wirtschaftsbund-Stadtobmann Matthias Pfeiler und VP-Stadtparteiobmann Gert Zaunbauer kritisieren scharf die rot-grüne Stadtregierung.

Sie sehen die fehlende wirtschaftliche Perspektive, die geplante Ausweitung der Grünen Zone und den Ausbau der kostenpflichtigen Blauen Zone als Hauptgründe für den Niedergang. Der spürbare Druck auf den lokalen Handel sei mittlerweile in fast jeder Straße sichtbar, so Pfeiler. Es tue weh, mitansehen zu müssen, wie sich der Leerstand langsam wie ein Krebsgeschwür in der Mödling-Meile ausbreite, ergänzt Zaunbauer. Die Opposition wirft der Regierung vor, durch ideologische Parkplatz-Streichungen Barrieren für den Handel aufzubauen und ein professionelles Leerstandsmanagement zu vernachlässigen.

Stattdessen fordern sie eine proaktive Ansiedlungsstrategie, um den Standort nachhaltig zu stärken. Die Stadtregierung weist die Vorwürfe entschieden zurück. SPÖ-Klubsprecher Stephan Schimanowa bezeichnet die ständigen Angriffe der ÖVP als Teil einer Negativkampagne. Hier gehe es nicht um die Sache an sich, sondern darum, Mödling schlechtzureden, damit sich der aktuelle ÖVP-Obmann als Retter positionieren könne.

Diese Strategie nehme in Kauf, den Ruf der Stadt zu zerstören und in schwierigen Zeiten der Wirtschaft zu schaden. Tatsächlich seien mehrere Aktionen und Kampagnen geplant, um Mödling besser zu positionieren. Unermüdlich werde an der Schaffung von innerstädtischem Parkraum gearbeitet, daher auch die sensible Anpassung der blauen Zonen. Bezüglich eines möglichen Parkdecks sei man mitten in der Markterkundung.

Schimanowa betont, er stehe im persönlichen Austausch mit den Geschäftstreibenden, die ein konstruktives Miteinander einfordern. Die Wirtschaft brauche Zusammenarbeit, keine Negativkampagnen. Pfeiler kontert, der Wirtschaftsbund nehme die Sorgen der Unternehmer ernst. Als Opposition sei es seine Aufgabe, sachlich auf Fehlentwicklungen hinzuweisen.

Wenn die Stadtregierung ihnen vorwerfe, alles schlechtzumachen, verkenne sie die Realität auf den Einkaufsstraßen. Mödling brauche sofort ein Ende der Politik der Verunsicherung. Die anhaltenden Diskussionen um die Ausweitung der Blauen und Grünen Zonen belasteten die Kaufmannschaft massiv. Die Forderung lautet: ein professionelles, aktives Leerstandsmanagement etablieren, anstatt durch ideologische Parkplatz-Streichungen neue Barrieren zu schaffen. Nur gemeinsam könne eine nachhaltige Stärkung des Standorts gelingen





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