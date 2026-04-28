Modernisiertes Schlaflabor in Linz: Größte Einrichtung Oberösterreichs für Schlafapnoe-Behandlung

Das Ordensklinikum Linz hat sein Schlaflabor erweitert und modernisiert, um mehr Patienten mit Schlafapnoe und anderen schlafbezogenen Atemstörungen zu behandeln. Die Einrichtung ist nun das größte Schlaflabor in Oberösterreich und bietet modernste Diagnostik und Therapie.

Seit Jahrzehnten widmet sich das Ordensklinikum Linz der Erforschung und Behandlung von Schlafstörungen. Mit der jüngsten Modernisierung und Erweiterung des Schlaflabor s auf sechs Patientenzimmer hat sich die Einrichtung zum größten Schlaflabor in Oberösterreich entwickelt.

Hier werden Menschen mit schlafbezogenen Atemstörungen, insbesondere der obstruktiven Schlafapnoe, untersucht und behandelt. Die Erkrankung, bei der die Muskulatur im Rachenraum im Schlaf erschlafft und die Atemwege verengen oder verschließen, führt zu häufigen Aufwachphasen, Tagesmüdigkeit und lautem Schnarchen. Langfristig kann sie zu Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Diabetes Typ 2 und einem erhöhten Schlaganfallrisiko beitragen. Männer sind dabei zwei- bis dreimal so häufig betroffen wie Frauen.

Die Patientinnen und Patienten verbringen die Nacht in komfortablen Einzelzimmern mit eigenem Bad. Vor dem Einschlafen werden sie mit Sensoren verkabelt, und bei Bedarf wird eine Atemmaske angepasst. Während des Schlafs überwachen Pflegekräfte die Messwerte am Monitor. Am nächsten Morgen werden die gesammelten Daten ausgewertet, um eine genaue Diagnose zu stellen.

Die Behandlung erfolgt in der Regel mit einer nächtlichen Atemhilfe, die durch positiven Druck die Atemwege offen hält. Laut Oberarzt Gerhard Kos zeigt diese mechanische Therapie oft bereits nach wenigen Tagen Wirkung. Zusätzlich erhalten Betroffene Ratschläge zur Schlafhygiene, wie etwa die Reduzierung von Alkohol, das Vermeiden üppiger Abendmahlzeiten, Stressabbau, Verzicht auf Schlafmittel und die Seitenlage beim Schlafen. Das Schlaflabor des Ordensklinikums Linz ist nicht nur technisch auf dem neuesten Stand, sondern auch räumlich optimiert.

Die Pneumologie-Abteilung wurde zusammengelegt und in modernisierten Räumlichkeiten untergebracht. Die Segnungsfeier der neuen Räume unterstreicht die Bedeutung dieser Einrichtung für die regionale Gesundheitsversorgung. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Pflegekräften und Technikerinnen wird eine umfassende Betreuung der Patienten gewährleistet. Die Erweiterung des Labors ermöglicht es, noch mehr Menschen mit Schlafstörungen zu helfen und die Lebensqualität der Betroffenen nachhaltig zu verbessern





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