Moderna-Aktien profitieren von Impfstoff-Entwicklung

Die jüngsten Schlagzeilen zum Ausbruch des Hantavirus auf dem Reiseschiff "MV Hondius" wecken Ängste vor einem neuen Pandemieausbruch. Moderna-Aktien profitieren von der Entwicklung eines Impfstoffs.

Die jüngsten Schlagzeilen zum Ausbruch des Hantavirus auf dem Reiseschiff "MV Hondius" wecken Ängste vor einem neuen Pandemieausbruch. Dabei liegt die Covid-Krise erst wenige Jahre zurück.

Wie ansteckend das aktuelle Virus tatsächlich ist, bleibt abzuwarten. Doch schon jetzt soll ein Impfstoff entwickelt werden. So gab der US-Biotechnologiekonzern Moderna vor Kurzem bekannt, gemeinsam mit dem "US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases" entsprechend zu forschen. Zugleich forciert Moderna mit der südkoreanischen Korea University College of Medicine die Entwicklung eines Wirkstoffs.

Diese jüngsten Meldungen haben dem Kurs der Moderna-Aktien einen Schub verpasst. Nach dem Ende der Coronapandemie waren diese abgestürzt, überhaupt verloren zahlreiche Sektortitel seither an Wert.

Schließlich war die Pandemie ein Treiber der Branchenaktien gewesen. Inzwischen hat sich das Blatt jedoch wieder gewendet – unter anderem, weil durch den Einsatz von KI die Forschung und Entwicklung stark beschleunigt wird. Hinzu kommen die gesunkenen Finanzierungskosten, auch das verschafft Wachstumsfirmen Rückenwind. Maßgebend sind dabei vor allem die Entwicklungen in den USA, wo viele Branchenfirmen ihren Sitz haben.

So liegt der aktuelle Leitzins in den USA einer Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Ende 2025 waren es 4,25 bis 4,5 Prozent. Hinzu kommt, dass große Pharmakonzerne 2025 die günstigen Bewertungen für Übernahmen nutzten, um ihre Pipelines aufzufüllen. Um nur ein Beispiel zu nennen: Johnson & Johnson aus den USA kaufte Intra-Cellular um 14,6 Milliarden Dollar.

Letztere Firma entwickelt Therapien zur Behandlung von Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Alles in allem räumt Candriam-Portfoliomanagerin Linden Thomson dem Biotechnologie-Sektor auch langfristig interessante Chancen ein, unter anderem, weil die weltweit alternde Bevölkerung immer mehr Gesundheitsleistungen in Anspruch nimmt. "Zudem führt ein bewegungsarmer Lebensstil zu einem Anstieg chronischer Erkrankungen.





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