Das Kyma in Wien präsentiert sich als Ort für Modern Greek Dining. Mit Gerichten wie Jouvetsi und authentischen Beilagen bietet das Souterrainlokal nahe dem Wiener Rathaus eine klare Alternative zur aktuellen Sterneküche-Entwicklung.

Das Restaurant Kyma hat sich mit seiner Philosophie des Modern Greek Dining einen festen Namen in der Wiener Gastronomie erschlossen. Das Lokal befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Wiener Rathaus und setzt dabei bewusst auf eine andere kulinarische Tradition als die aktuellen Trendsetter in Athen. Statt auf minimalistische Fine-Dining-Konzepte zu setzen, fokussiert sich das Team in der griechischen Küche auf echtes Soulfood. Diese Ausrichtung unterscheidet das Kyma deutlich von anderen Neuzugängen, die sich ebenfalls mit moderner griechischer Küche auseinandersetzen.

Athener Kulinarischer Aufschwung vs. Sterneküche-Kritik

Während Athen derzeit einen wahren gastronomischen Aufschwung erlebt, zeigt sich in der High-End-Szene eine differenzierte Lage. Die Bezeichnung Modern Greek Dining ist weltweit zu einem häufigen Titel in Magazinen geworden, was die immense Popularität der Stadt unterstreicht. Einheimische Insider haben jedoch Schwierigkeiten, die Flut an neuen, begehrten Lokalen angemessen zu dokumentieren. Es geht dabei ausdrücklich nicht um die Fine-Dining-Landschaft. Der Guide Michelin hat vor wenigen Wochen das bisher am besten bewertete Restaurant in Athen, Delta, von zwei auf einen Stern abgestuft. Das zeigt, dass selbst etablierte Häuser nicht immun gegen Änderungen in der Bewertung sind.

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In ganz Griechenland existiert derzeit kein Restaurant mit drei Sternen, da das gesamte Land nicht im Testprozess des Guide Michelin erfasst wird. Das einzige Restaurant mit zwei Sternen hat seinen Standort auf Santorin verortet. Dennoch vibrieren viele neue Lokale in der Hauptstadt vor Lässigkeit und Fokus auf natürliche Kochmethoden. Häuser wie Pharaoh, Focu Sauvage oder Akra setzen stark auf die Anziehungskraft von offenem Feuer und verzichten bewusst auf den klassischen Pinzetten-Einsatz in der Präsentation. Diese Lokale werden von Kennern als idealer Nachbarschaftstip für authentische Erlebnisse gesehen, auch wenn sie nicht im Fokus der höchsten kulinarischen Kritik stehen.

Ateno als Referenzpunkt für zeitgenössische griechische Küche

Neben den genannten Orten für offene Feuer-Atmosphäre sticht das Ateno als ein weiterer wichtiger Akteur in der aktuellen Szene hervor. Im Ateno serviert Athens erster Sternekoch heute Gerichte der zeitgenössischen griechischen Küche, die auf hohem Niveau zubereitet werden. Diese Speisekarte wird von griechischen Spitzenweinen begleitet, was eine harmonische Verbindung zwischen Tradition und Moderne darstellt. Diese Kombination gilt im Kontext des Modern Greek Dining als beste Ausprägung des Begriffs. Sie zeigt, dass sich die griechische Küche nicht nur auf traditionelle Rezepte stützt, sondern diese mit modernen Techniken und Weinkenntnissen verbindet, um ein umfassendes Gaumenerlebnis zu schaffen.

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Diese Referenzpunkte in Athen stehen im Kontrast zu der Interpretation des Begriffs in Österreich. Letzter Neuzugang, der sich laut eigener Darstellung an der modernen griechischen Küche versucht, ist das Kyma in Wien. Die Philosophie unterscheidet sich jedoch von den aktuellen Sterneküchen-Trends in Griechenland. Das Kyma nimmt eine eigene Position ein, die weniger auf hochtechnisierte Präsentation als auf geschmackliche Tiefe und Bekömmlichkeit setzt. Dies ermöglicht eine direkte Verbindung zum Gast, die oft in der gehobenen Gastronomie vermisst wird.

Das Ambiente und die Getränkeauswahl im Kyma

Das Kyma befindet sich in einem Souterrain unterhalb der Stadt und nutzt eine Farbpalette aus Grau und Eiche für das Interior Design. Diese Materialien verleihen dem Ambiente eigentlich einen schummrigen, gedämpften Anstrich. Dies wird jedoch durch die eher grellen Wandleuchten im Raum korrigiert, die für eine hellere Atmosphäre sorgen. Bei der Getränkeauswahl gibt es空间 für Kritik an der initialen Auswahl. Für einen Aperitif würden griechische Schaumweine oder Pét Nats besser zum Konzept passen als der einzelne angebotene Prosecco und der einzelne Champagner.

Dennoch versucht das Team, mit dem Mastiha-Spritz eine eigene, lokale Version des klassischen Aperitifs anzubieten. Dies zeigt den Willen, eigene Signature-Drinks zu entwickeln, auch wenn die Basisbibliothek an Schaumweinen noch ausgebaut werden könnte. Die Mischung aus Ambiente und Getränkeangebot schafft eine einzigartige Atmosphäre, die Gäste einlädt, sich zu entspannen und die Speisen in Ruhe zu genießen. Der Service im Kyma wird als freundlich und hilfsbereit beschrieben, was die positive Erfahrung im Lokal unterstützt.

Kulinarische Highlights und konkrete Preisgestaltung

Wenn Gäste nicht strikt nach moderner, technischer Interpretation griechischer Küche suchen, ist das Kyma ein passables griechisches Lokal. Der Einstieg in die Speisekarte wird durch den mit Honig beträufelten Feta in Filoteig empfohlen, der für 9,90 Euro angeboten wird. Dazu passt der Salat aus gehackten, gerösteten Melanzani, der mit Petersilie und Zwiebeln erfrischend abgeschmeckt ist und 6,50 Euro kostet. Diese Beilagen bieten einen soliden Start in das Essen.

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Zu den selten zu bekommenden Spezialitäten zählen die Kolokithokeftedes, also Zucchinipuffer mit Minze und Feta, die für 9,90 Euro erhältlich sind. Für Hauptgerichte steht die Moussaka zur Auswahl, die mit einer muskatsatter Béchamel zubereitet wird und 16,90 Euro kostet. Dieses Gericht wird als solides Post-Christkindlmarkt-Essen beschrieben, das genau das bietet, was man nach kalten Tagen benötigt. Eine weitere Option ist das Rindsragout Jouvetsi, das als paradeiserlastig beschrieben wird und mit Orzo-Pasta serviert wird.

Das Rindsragout Jouvetsi kostet 21,90 Euro und trägt den zweiten Namen Soulfood. Diese Bezeichnung fasst die Essenz des Kyma gut zusammen. Es geht nicht um spektakuläre Inszenierung, sondern um herzhafte, traditionelle Geschmäcker, die in einer modernen Umgebung serviert werden. Die Kombination aus den genannten Gerichten zeigt, dass das Kyma eine klare Identität hat und sich erfolgreich vom allgemeinen Trend der reinen Fine-Dining-Erfahrungen abgrenzt. Für Bewohner Wiens in der Nähe des Rathauses bietet das Kyma somit eine zuverlässige Adresse für qualitativ hochwertige, aber zugängliche griechische Küche.