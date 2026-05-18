Moderatorin Weippert konfrontiert mit Falschinformationen und Brusttumor

Die 30-jährige Moderatorin Nicole Weippert ist den letzten Wochen schockiert von Gerüchten und falschen Aussagen zu hechas Brusttumor, die sich auf ihrem Instagram-Konto verbreiteten. Mathematisch gesehen ist das Risiko recht gering, dass der Tumor bösartig sein könnte, aber viele Fans nahmen die Berichte nicht so. Die Mediatorin ist sich nun auch sicher, dass die anfängliche Behauptung der Stanzbiopsie, das Risiko für einen Tumor zu erhöhen, nicht stimmen. In den Kommentaren folgte heftiger Kommentarstreit, weil einige Fans sich bei der Situation feilzogen.

NEWS TEXT: (30) schockiert ihre Follower mit einer beunruhigenden Nachricht. Die 30-jährige Moderatorin hat einen neuen Brusttumor gefunden. Auf Instagram teilt sie mit:"Ich habe ein Fibroadenom jetzt auch auf der rechten Seite.

Also ein Gewächs in meiner Brust, was hoffentlich gutartig ist.

". Bereits vor zwei Jahren machte die Moderatorin öffentlich, dass in ihrer linken Brust ein Tumor entdeckt wurde. Eine Biopsie ergab damals zum Glück, dass dieser gutartig war. Weippert filmte diesmal den Besuch bei ihrer Frauenärztin.

Sie will damit ihre Follower aufrufen, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen und gleichzeitig mit falschen Informationen im Internet aufräumen. Bei der Frauenärztin gab es glücklicherweise Entwarnung: Es soll sich um ein gutartiges Gewächs handeln. In 6 Monaten muss Lola zur Kontrolle, um zu kontrollieren, ob der Tumor gewachsen ist. Auf die Frage, ob der Tumor bösartig werden könnte, beruhigt die Ärztin: Das Risiko liege unter fünf Prozent.

Auf die Kritik einiger Follower, dass der Tumor bösartig werden könnte, und vor allem eine Stanzbiopsie würde das Risiko erhöhen, kritisiert diese die Stimmt nicht, wie ihre Ärztin. Auf den Instagram-Post folgte heftiger Kommentarstreit, weil einige Follower hatten, dass der Tumor bösartig sein könnte oder dass die Untersuchung riskant sei. Der Moderatorin sind die Falschinformationen im Internet mittlerweile zum Problem geworden, und sie selbst sieht sich gegen falsch informierte Personen im Netz konfrontiert





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