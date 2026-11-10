Mobile Fingerabdruck-Scanner: Polizei in Österreich prüft Identitäten vor Ort

Seit Mitte Oktober 2026 setzt die Polizei in Österreich mobile Fingerabdruck-Scanner ein, um Identitäten in wenigen Minuten zu prüfen, auch in Salzburg.

Die Polizei in Österreich setzt seit Mitte Oktober 2026 mobile Fingerabdruck-Scanner ein, mit denen sich die Identität kontrollierter Personen innerhalb weniger Minuten feststellen lassen soll. Das System steht laut Innenministerium seit Mitte Oktober 2026 österreichweit zur Verfügung und wird bereits im Alltag der Einsatzkräfte genutzt.

Den Einsatz der Technologie stellte das Innenministerium im Zusammenhang mit einer Aktion am Salzburger Hauptbahnhof dar. Dort standen die Bekämpfung illegaler Migration und der Schlepperkriminalität im Mittelpunkt. Innenminister Karner kündigte im Rahmen dieser Aktion an, Schwerpunktkontrollen an wichtigen Verkehrsknotenpunkten fortzusetzen.

Also read Österreich: Rekordzahl von 1.008 Hitzetoten im Sommer 2026

Mobile Fingerabdruck-Scanner prüfen Identitäten direkt vor Ort

Die mobilen Scanner ermöglichen es Polizisten, Fingerabdrücke direkt vor Ort zu erfassen und mit vorhandenen Daten abzugleichen. Die Geräte wurden vom Bundeskriminalamt gemeinsam mit dem Austrian Institute of Technology (AIT) entwickelt.

Nach Darstellung des Innenministeriums sollen Identitäten dadurch rascher überprüft werden. Zugleich sollen gesuchte Personen und Wiederholungstäter leichter erkannt werden, ohne dass Kontrollierte dafür zur Dienststelle gebracht werden müssen.

Advertisement

In Salzburg können laut Innenministerium alle 2.096 Polizistinnen und Polizisten der Landespolizeidirektion auf die Technologie zugreifen. Damit ist die Landespolizeidirektion Salzburg im Vergleich der Bundesländer besonders hervorgehoben, wobei die Aussendung keine Angaben zu anderen Landespolizeidirektionen macht.

Schwerpunktkontrollen am Salzburger Hauptbahnhof und im Bahnhofsviertel

Innenminister Karner kündigte an, Schwerpunktkontrollen an wichtigen Verkehrsknotenpunkten fortzusetzen, und die mobilen Scanner sollen die Arbeit der Fremdenpolizei dabei unterstützen. Die Kontrollen werden damit an Orten geführt, an denen Reisende und Migrationsströme besonders sichtbar sind.

Auch das Bahnhofsviertel bleibt laut Innenminister Karner und Landeshauptfrau Edtstadler ein Schwerpunkt der Polizeiarbeit. Landeshauptfrau Edtstadler verwies dabei auf die geplante Aufwertung des Umfelds durch das neue Landesdienstleistungszentrum (LDZ).

Im LDZ sollen rund 1.400 Bedienstete arbeiten. Landeshauptfrau Edtstadler erwartet zusätzlich, dass die Zahl der Menschen steigt, die wegen Amtswegen das Gebäude aufsuchen. Nach ihrer Einschätzung könne dies auch das Sicherheitsgefühl am Bahnhofsvorplatz verbessern.

Advertisement

Rückgang der illegalen Migration laut Innenministerium

Innenminister Karner führt den Rückgang der illegalen Migration auf ein Maßnahmenpaket zurück, zu dem der Grenzschutz und gezielte Kontrollen an Verkehrsknotenpunkten zählen. Die Darstellung stützt sich auf Zahlen des Innenministeriums.

Als Beispiel nannte Innenminister Karner das Burgenland. In der Kalenderwoche 41 des Jahres 2022 wurden dort noch rund 3.700 Menschen nach illegaler Einreise aufgegriffen. In der Woche vor der Aussendung gab es im gesamten Bundesland nur einen solchen Aufgriff.

Eine nähere Aufschlüsselung der Zahlen oder eine unabhängige Einordnung der Entwicklung enthält die Aussendung des Innenministeriums nicht. Die Angaben zur Wirksamkeit der Maßnahmen beruhen daher ausschließlich auf der Darstellung des Ministeriums.