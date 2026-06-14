MMA vor dem Weißen Haus: Trump und die UFC feiern gemeinsame Erfolge

Ein Bericht über die enge Verbindung zwischen Donald Trump und der Ultimate Fighting Championship, die in einer spektakulären Fight Night vor dem Weißen Haus gipfelt.

Ein 120 Kilo schwerer Mann zielt mit Faustschlägen auf das Kinn seines Gegners. Rechts, links, rechts - der vierte Haken sitzt und befördert sein Gegenüber auf den Boden.

Aber da endet der Kampf noch nicht. 18 Schläge muss der am Boden liegende Mann noch über sich ergehen lassen, bis der Ringrichter den Kampf abbricht. Das Ganze dauert 35 Sekunden. Der Sieger, er heißt Derrik Lewis, zieht seine Kampfshorts aus und schwenkt sie über seinen Kopf, als wären sie ein Fußballschal. Die Menge rastet aus.

Als der Ringrichter Lewis Arm in die Höhe hebt, um ihn auch offiziell zum Sieger zu erklären, nimmt er das nur beiläufig wahr. Denn mit der anderen Hand telefoniert er bereits mit US-Präsident Donald Trump, der seinem Lieblingskämpfer gratuliert. Dort wird gerade ein achteckiger Käfig aufgebaut, in dem am 14. Juni Kämpfe ausgetragen werden, die an Brutalität kaum zu überbieten sind, sofern man sich noch im legalen Rahmen bewegen möchte.

Die Sportart, bei der verschiedene Kampfsportarten wie Kickboxen, Taekwondo und Judo vermischt werden, nennt sich MMA. Im Oktagon, wie der achteckige Kampfring mit Gitterwänden in der MMA-Welt heißt, ist fast alles erlaubt. Selbst am Boden geht der Kampf weiter. Auch dort kann man auf seinen Gegner einschlagen oder ihn würgen.

Platzwunden, Knochenbrüche und bewusstlose Kämpfer sind in diesem Sport keine Seltenheit. Der größte Promoter der Sportart ist die Ultimate Fighting Championship, die auch die Fight Night am Rasen des Weißen Hauses veranstaltet. Präsident und öffentliches Gesicht des MMA-Veranstalters ist Dana White - ein langjähriger Freund Donald Trumps. Mit den Käfigkämpfen vor dem Weißen Haus feiert die UFC gleich zwei Jubiläen: den 250.

Unabhängigkeitstag der USA und Trumps 80. Geburtstag. Letzteres ist aber wohl das Hauptmotiv für die Veranstaltung, denn Trump gilt als großer MMA-Fan und Unterstützer. Die Fight Night vor dem Weißen Haus ist der Gipfel einer jahrzehntelangen Zusammenarbeit zwischen Trump und White.

Die Verbindung reicht bis in das Jahr 2001 zurück. Damals wurde die UFC noch als menschlicher Hahnenkampf verteufelt und von den meisten Veranstaltungsorten wegen der Brutalität der Kämpfe abgelehnt. Doch Trump öffnete ihr die Türen seines Casinos Trump Taj Mahal in Atlantic City und verhalf der UFC so zu einem nie da gewesenen Bekanntheitsgrad. Gleichzeitig profitierte Trump von den vielen Besuchern, darunter auch prominente Gäste.

Eine Win-win-Situation. Und nicht nur das: Trump war auch persönlich von den Kämpfen begeistert und besucht seitdem regelmäßig UFC-Veranstaltungen. Mittlerweile hat sich die UFC zu einem Multimillionen-Dollar-Geschäft entwickelt und füllt Arenen von Abu Dhabi bis Sydney. Kürzlich wurde bekannt, dass Trump zwei Wochen, nachdem das Event vor dem Weißen Haus angekündigt wurde, für mehrere tausend Dollar Aktien der TKO Group Holdings, dem Mutterkonzern der UFC, gekauft hat.

Trump profitiert aber nicht nur finanziell, sondern auch politisch vom MMA-Boom. Die Politisierung der UFC lässt sich bis zum Parteitag der Republikaner im Jahr 2016 zurückverfolgen. Dort stellte der UFC-Präsident White seinen Bekannten Donald Trump vor, der sich als Präsidentschaftskandidat bewarb. White erklärte: Weltweit wollte uns keine Arena beherbergen.

Niemand nahm uns ernst. Außer Donald Trump. Er war immer ein unterstützender, loyaler Freund. Acht Jahre später, als Trump sich im Jahr 2024 um eine Wiederwahl bemühte, stellten sich weite Teile des UFC-Kosmos hinter ihn.

Fast monatlich wurde er bei größeren UFC-Veranstaltungen ins Rampenlicht gerückt. Zerbeulte Kämpfer kletterten nach ihrem Sieg über das Gitter des Oktagons, um Trump kurz die Hand zu schütteln. Hinzu kamen Auftritte in reichweitenstarken Podcasts aus dem UFC-Kosmos. Ein Champions-Gürtel liegt vor Trump auf seinem Schreibtisch im Oval Office, als hätte er ihn selbst gewonnen.

Er glänzt in den US-Farben. Für die Fight Night vor dem Weißen Haus wurde ein eigener Gürtel angefertigt, der bei MMA-Kämpfen den Siegerpokal ersetzt. Bei dem PR-Termin Anfang Mai flankieren vier Hauptkämpfer den US-Präsidenten, als seien sie seine Bodyguards. Mit dabei ist auch MMA-Leichtgewicht Justin Gaethje aus dem US-Bundesstaat Arizona.

Ein Kämpfer aus Russland hätte nach Washington anreisen sollen. Der Staat gilt besonders dank seinen Kämpfern aus den Nordkaukasusrepubliken wie Tschetschenien oder Dagestan als internationales MMA-Schwergewicht. Doch Russlands Machthaber Wladimir Putin soll interveniert und den MMA-Kämpfer telefonisch aufgefordert haben, nicht im Herzen einer rivalisierenden Supermacht anzutreten. Wer der russische Kämpfer am anderen Ende der Leitung war, ist öffentlich nicht bekannt





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