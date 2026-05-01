Mittelstreifenbrand auf der A25 bei Weißkirchen – Autobahn kurzzeitig gesperrt

Ein Flurbrand im Mittelstreifen der A25 Welser Autobahn bei Weißkirchen an der Traun führte am Donnerstagvormittag zu einer kurzzeitigen Totalsperre in Fahrtrichtung Knoten Haid. Die Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich löschen, es kam zu einem mehr Kilometer langen Rückstau.

Am Donnerstagvormittag kam es auf der A25 Welser Autobahn , im Bereich der Gemeinde Weißkirchen an der Traun im Bezirk Wels-Land, zu einem Brand im Mittelstreifen.

Gegen 09:00 Uhr wurden die Feuerwehren von Weißkirchen und einem weiteren Standort zu einem Flurbrand gerufen, der sich auf dem begrünten Mittelstreifen zwischen den Fahrtrichtungen ausbreitete. Die genaue Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar und wird von den zuständigen Behörden untersucht. Es wird vermutet, dass durch achtlos weggeworfene Zigaretten oder durch Sonneneinstrahlung auf trockenes Gras der Brand ausgelöst wurde. Die Hitzeentwicklung war beträchtlich, was die schnelle Reaktion der Feuerwehrleute erforderlich machte.

Unmittelbar nach der Alarmierung wurde der Verkehr auf der A25 in Fahrtrichtung Knoten Haid angehalten, um die Löscharbeiten zu ermöglichen und weitere Gefahren zu vermeiden. Die Autobahnpolizei und Mitarbeiter der ASFINAG waren ebenfalls vor Ort und unterstützten die Feuerwehr bei der Brandbekämpfung. Zunächst versuchten sie, das Feuer mit Handfeuerlöschern einzudämmen, doch aufgrund der Ausdehnung des Brandes war der Einsatz von Wasser durch die Feuerwehr unerlässlich. Die Sperre der Autobahn führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Es bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern Länge, der sich bis über die Auffahrt Weißkirchen hinaus erstreckte. Die Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, die A25 zu umfahren und alternative Routen zu nutzen. Die ASFINAG leitete den gesamten Verkehr in Weißkirchen von der Autobahn ab, um die Situation zu entlasten. Die Umleitung führte zu einer erhöhten Verkehrsbelastung auf den umliegenden Straßen.

Die Dauer der Sperre betrug etwa eine halbe Stunde, in der die Feuerwehr den Flurbrand erfolgreich löschen konnte. Nach Abschluss der Löscharbeiten und der Freigabe der Fahrbahn durch die Autobahnpolizei konnte der Verkehr wieder aufgenommen werden. Die Feuerwehrleute konnten den Brand im Mittelstreifen mit Wasser vollständig löschen. Es kam zu keinen Verletzten, jedoch entstand Sachschaden an der Begrünung des Mittelstreifens.

Die ASFINAG wird die beschädigte Bepflanzung in den kommenden Tagen erneuern. Die Autobahnpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es ist wichtig, dass Verkehrsteilnehmer weiterhin vorsichtig sind und keine brennbaren Gegenstände auf der Autobahn werfen. Ein solcher Flurbrand kann nicht nur zu Verkehrsbehinderungen führen, sondern auch eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben darstellen.

Die ASFINAG betont die Bedeutung der regelmäßigen Pflege der Grünflächen entlang der Autobahnen, um das Risiko von Bränden zu minimieren. Die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, Autobahnpolizei und ASFINAG hat dazu beigetragen, dass der Brand schnell und sicher gelöscht werden konnte und die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich gehalten wurden. Die Situation verdeutlicht die Notwendigkeit einer schnellen und koordinierten Reaktion bei solchen Vorfällen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

Die Autobahn A25 ist eine wichtige Verkehrsader in Oberösterreich, und eine zeitnahe Wiederherstellung der vollen Verkehrsfähigkeit ist von großer Bedeutung





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