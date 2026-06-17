Mittelamerika-Urlaub wird zum Reinfall: Linzerin erhält nach Schlichtungsverfahren Geld zurück

Eine Linzerin bucht ein Hotel in Mittelamerika, erhält statt eines Traumurlaubs jedoch eine schmutzige, laute Unterkunft. Nach wochenlangen vergeblichen Versuchen, ihr Geld zurückzuerhalten, führt erst ein Schlichtungsverfahren zum Erfolg. Der Vorfall zeigt, wie Verbraucher:innen bei Reiseproblemen vorgehen können und wie wichtig Dokumentation ist.

Eine Linzerin erlebte während ihrer Amerika-Rundreise eine herbe Enttäuschung: Statt eines erholsamen Hotel aufenthalts in Mittelamerika fand sie sich in einem dreckigen, lauten und übelriechenden Zimmer wieder.

Der Fall, der von der Verbraucherschlichtung Austria (VSA) bearbeitet wurde, zeigt, wie Verbraucher:innen bei Reiseproblemen vorgehen können. Die Frau hatte mehrere Nächte in einem Hotel über eine Buchungsplattform reserviert und im Voraus bezahlt. Nach dem Einchecken stellten sie und ihr Mitreisender jedoch fest, dass die Unterkunft nicht den beworbenen Standards entsprach - es gab starke Lärmbelästigung, mangelnde Sauberkeit und einen unangenehmen Geruch. Bereits nach einer Nacht suchten sie sich eine alternative Unterkunft.

An der Hotelrezeption reagierte man zunächst überraschend entgegenkommend und versprach, das Geld zurückzuerstatten. Dieses Versprechen wurde jedoch nie eingelöst. Wochenlang blieben Anfragen sowohl beim Hotel als auch bei der Buchungsplattform ohne Antwort. Erst als die Linzerin sich an die VSA wandte und ein Schlichtungsverfahren einleitete, kam Bewegung in die Sache.

Schließlich erklärte sich die Buchungsplattform bereit, den Betrag zu erstatten, und die Verbraucherin erhielt knapp 200 Euro zurück. Joachim Leitner von der VSA berichtet, dass allein bis Ende Mai des laufenden Jahres rund 1.200 Fälle bearbeitet wurden, etwa 50 davon betrafen Reiseleistungen - und das bereits vor der sommerlichen Hochsaison. Besonders auf Reisen seien Probleme besonders ärgerlich, so Leitner, doch oft lasse sich vieles ohne Eskalation bereinigen, wobei Schlichtungsstellen eine wertvolle Hilfestellung geben könnten.

Konsumentenschutz-Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) betont darüber hinaus die Wichtigkeit einer lückenlosen Dokumentation: Wer das Gefühl habe, dass etwas nicht stimme, solle Fotos machen, den Schriftverkehr aufbewahren und Buchungsunterlagen sichern. Diese Unterlagen könnten später entscheidend sein, um Ansprüche geltend zu machen. Der Fall unterstreicht, wie wichtig es ist, bei schlechten Reiseleistungen hartnäckig zu bleiben und gegebenenfalls professionelle Schlichtungsstellen einzuschalten, um zu einer fairen Lösung zu kommen





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