Mirjam Puchner beendet Skikarriere: ÖSV verliert Speed-As

Die österreichische Skirennläuferin Mirjam Puchner hat mit 34 Jahren das Ende ihrer Karriere verkündet. Die Speed-Spezialistin, Olympiasiegerin von 2022 und Vize-Weltmeisterin von 2025, begründet ihren Rückzug mit der fehlenden Risikobereitschaft für den Weltcup. Der ÖSV verliert eine wichtige Athletin.

Die österreichische Skirennläuferin Mirjam Puchner , Spezialistin für die Speed -Disziplinen, hat im Alter von 34 Jahren das Ende ihrer Karriere bekanntgegeben. Die Salzburgerin, die 2013 ihr Weltcup -Debüt feierte, erklärte auf einer Pressekonferenz im Sport zentrum Rif, dass sie nicht mehr bereit sei, das volle Risiko für den Erfolg im Weltcup einzugehen.

In ihrer Laufbahn erreichte sie zwei Silbermedaillen bei großen internationalen Wettkämpfen: bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking im Super-G und bei der Heim-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm in der Abfahrt. Zudem sicherte sie sich zwei Weltcupsiege in der Abfahrt und stand insgesamt neunmal auf dem Podest. Mit ihrem Rückzug verliert der Österreichische Skiverband (ÖSV) eine bedeutende Leistungsträgerin in den schnellen Disziplinen. Puchner betonte, dass nach vielen intensiven Jahren im Ski-Weltcup der Zeitpunkt für einen neuen Lebensabschnitt gekommen sei.

Um im Weltcup konkurrenzfähig zu sein, müsse man bereit sein, das absolute Maximum an Risiko zu akzeptieren. Im vergangenen Winter habe sie jedoch gespürt, dass sich ihre innere Einstellung verändert habe. Die dafür notwendige letzte Konsequenz und bedingungslose Risikobereitschaft seien nicht mehr in dem Maße vorhanden gewesen wie zuvor. Wenn Kopf und Herz signalisierten, dass es an der Zeit sei, einen Schritt zurückzutreten, solle man auf dieses Gefühl hören.

Der Sportliche Leiter Ski Alpin im ÖSV, Christian Mitter, lobte Puchners außergewöhnliche Karriere und bezeichnete ihren Rücktritt als konsequent und nachvollziehbar. Mit ihr verliere der alpine Skiweltcup nicht nur eine herausragende Athletin, sondern auch eine starke Persönlichkeit. Besonders bemerkenswert ist ihre Entwicklung bei der WM 2025 in ihrem Heimatland, wo sie sich als Last-Minute-Qualifikantin zur Abfahrts-Vizeweltmeisterin krönte - ein Erfolg, der ihre Karriere zusätzlich abrundete.

Bereits zwei Jahre zuvor bei der WM in Meribel war sie Vierte in der Abfahrt geworden. Puchner blickte auf eine Karriere mit Höhen und Tiefen zurück und fand, es sei ein gutes Drehbuch. Trotz ihres Erfolgs blieb sie von Verletzungen nicht verschont. So erlitt sie im Abfahrtstraining der WM 2017 in St. Moritz einen Schien- und Wadenbeinbruch im rechten Bein.

Nach einer langen Rehabilitation kämpfte sie sich zurück und durfte später auf eine erfolgreiche Laufbahn zurückblicken. Mit Dankbarkeit für die prägenden Erfahrungen schaut sie nun optimistisch in die Zukunft. Ihre Familie teilt die Affinität zum Skisport: Ihr Bruder Joachim Puchner beendete seine Karriere bereits vor neun Jahren





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