Mini-Dubai Grafenwörth: NV bietet fertiggestellte Seehäuser zur Miete an

Die Niederösterreichische Versicherung bietet die fertigen Seehäuser im Projekt Mini-Dubai Grafenwörth ab sofort zur Miete an. Die Preise starten bei 1.990 Euro monatlich.

Die verhältnismäßig umstrittene Wohnsiedlung im Bezirk Tulln, die international unter dem Spitznamen Mini-Dubai bekannt wurde, hat eine neue Phase erreicht. Die Niederösterreichische Versicherung, kurz NV, hat bestätigt, dass die gesamten Seehäuser nun vollständig fertiggestellt sind und erstmals offiziell zur Verfügung stehen. Der Marktstart für diese Immobilien ist unmittelbar eingetreten, was die Vermarktungsstrategie des Projektträgers deutlich macht. Die Immobilienzüge können ab diesem Zeitpunkt direkt angemietet werden, wodurch sich für Interessenten die Möglichkeit einer sofortigen Belegung öffnet.

Konkrete Mietkonditionen für Seehäuser

Die Niederösterreichische Versicherung listet die Einheiten zu einem monatlichen Grundpreis von 1.990 Euro auf. Dieser Festpreis beinhaltet bereits die Umsatzsteuer sowie die Nutzungsrechte für den See. Im Gegensatz zu reinen Wasserflächen-Angeboten umfassen die gemieteten Einheiten ein Grundstück mit eigenem Garten und einen direkten Zugang zum Wasser. Jeder Mieter erhält zudem die exklusive Nutzung eines privaten Stegs, was den Wohnkomfort erheblich steigert. Die finanziellen Rahmenbedingungen sind somit klar definiert und lassen keine versteckten Kosten für die Grundvoraussetzungen der Wohnlage offen.

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Politische Kontroverse um Grundstücksgeschäfte

Das Projekt rund um den künstlich angelegten Badesee war in der Vergangenheit Gegenstand intensiver politischer Debatten in der Region. Im Fokus standen dabei umstrittene Grundstücksdeals, die mit dem damaligen Bürgermeister von Grafenwörth, Alfred Riedl, in Verbindung gebracht wurden. Medienberichten zufolge soll Riedl durch den Verkauf von Grundstücken im Zusammenhang mit dem Projekt rund eine Million Euro verdient haben. Diese finanzielle Beteiligung war Auslöser für heftige Kritik seitens der Bevölkerung und der Opposition.

Kritiker machten Alfred Riedl, der auch als Präsident des Gemeindebunds auftrat, Interessenkonflikte bei der Umwidmung der Flächen vor. Riedl wies diese Vorwürfe über lange Zeit entschieden zurück. Eine nachträgliche Prüfung durch den Landesrechnungshof konnte den Verdacht eines amtlichen Interessenkonflikts nicht erhärten. Allerdings blieben die rein privaten Geschäftsinteressen außerhalb des Prüfungsumfangs des Rechnungshofs, was die Debatte über die Transparenz des Geschehens nicht vollständig beendete.

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Neue Kaufmodelle senken Anschaffungskosten

Neben der reinen Mietvariante stellt die Niederösterreichische Versicherung neue Finanzierungsmodelle für den Eigenerwerb vor. Käufer können die Seehäuser zukünftig ohne den Erwerb des direkten Grundstücks erwerben. Stattdessen wird ein Baurecht vereinbart, welches die Eigentümerrechte am Bauwerk sichert, während das Land bei der NV verbleibt. Dieses Konstrukt soll die Anschaffungskosten für die Immobilie um durchschnittlich zehn Prozent im Vergleich zum klassischen Eigentum reduzieren.

Die Flexibilität des Angebots geht noch weiter, da ein späterer Kauf des Grundstücks möglich ist. Auch Mieter haben die Option, ihr Haus samt dem darunterliegenden Grundstück zu einem vorab festgelegten Preis zu erwerben. Diese Stufenmodelle sollen den Einstieg in das Wohnen am See für verschiedene finanzielle Potenziale attraktiver gestalten. Die Eigentümer betonen, dass sämtliche Häuser mit Photovoltaikanlagen ausgestattet sind, was die Unabhängigkeit und Effizienz der Gebäude steigert.

Große Nachfrage nach Mietwohnungen am See

Laut Bernhard Lackner, dem Verantwortlichen für das Projekt, ist die Nachfrage nach Mietmöglichkeiten in letzter Zeit deutlich angestiegen. Viele Interessenten haben sich direkt an die NV gewandt, um ein Seehaus am Sonnenweiher zu mieten. Diese hohe Nachfrage signalisiert, dass das Interesse an dieser spezifischen Wohnform trotz der früheren politischen Wirren ungebrochen bleibt. Die Fertigstellung der Infrastruktur hat die Unsicherheiten beseitigt und das Angebot auf den Markt gebracht.

Die Kombination aus direktem Wasserzugang, privatem Garten und moderner Ausstattung macht das Angebot besonders für eine spezifische Zielgruppe attraktiv. Bernhard Lackner bestätigt, dass die Struktur der Vermarktung auf die gestiegene Nachfrage reagiert. Da alle Häuser sofort beziehbar sind, entfallen lange Wartezeiten auf den Bauabschluss, was für Mieter und Käufer ein entscheidender Vorteil ist. Das Projekt scheint damit seine erste kommerzielle Hürde erfolgreich überwunden zu haben.