Minecraft-Meisterwerk: Schüler rekonstruiert Stift Melk virtuell

Ein Schüler des Stiftsgymnasiums Melk hat das Stift Melk detailgetreu im Computerspiel Minecraft nachgebaut. Das Projekt umfasste 150.000 Blöcke und 1.365 Fenster und dauerte über 80 Stunden.

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Für Nutzer, die Unterstützung bei der Konfiguration benötigen, stehen hilfreiche Links zur Verfügung. Ein Schüler des Stiftsgymnasiums Melk, Laurenz Haselböck, hat eine beeindruckende Leistung vollbracht: Er rekonstruierte das weltberühmte Stift Melk detailgetreu im beliebten Computerspiel Minecraft. Über einen Zeitraum von mehr als 80 Stunden investierte der junge Baumeister unzählige Blöcke – insgesamt 150.000 – und installierte 1.365 Fenster, um das historische Gebäude in der virtuellen Welt nachzubilden.

Minecraft ist bekannt für seine nahezu unbegrenzten Möglichkeiten, die es Spielern erlauben, eigene Welten zu erschaffen, zu erkunden und bestehende Bauwerke nachzubauen. Millionen von Spielern weltweit nutzen diese Freiheit, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und beeindruckende Strukturen zu errichten. Laurenz Haselböck kam während seiner Zeit in der sechsten Klasse auf die Idee, das Stift Melk, ein Ort, der ihm durch seine Schulzugehörigkeit sehr vertraut ist, in Minecraft zu realisieren.

Er begann vor etwa einem Jahr mit dem Projekt, motiviert durch seine Begeisterung für das Spiel und seine tiefe Verbundenheit zu dem historischen Gebäude. Sein Ziel war es, ein Gebäude, das er in- und auswendig kennt, in seiner virtuellen Form zu erschaffen. Die Umsetzung erforderte eine immense Geduld und Präzision, da er das Stift in Echtgröße darstellen wollte. Die Arbeit erstreckte sich über mehrere Monate, wobei er insgesamt rund 80 Stunden in das Projekt investierte.

Dabei nutzte er verschiedene Hilfsmittel, darunter Google Maps, seine persönlichen Erinnerungen an das Stift und öffentlich zugängliche 3D-Modelle des Gebäudes. Diese Kombination aus Recherche und persönlicher Erfahrung ermöglichte es ihm, ein Modell von erstaunlicher Detailtreue zu erstellen. So finden sich im Spiel zahlreiche detaillierte Statuen im Prälatenhof und an der Westfront der Kirche wieder, und auch die Dachrinnen sind größtenteils originalgetreu nachgebildet.

Mit 150.000 Blöcken und 1.365 Fenstern war das Modell schließlich vollendet und erstreckt sich über eine Länge von mehr als 300 Metern – von der Bastei bis zur Kirche. Obwohl Laurenz Haselböck, der mittlerweile die achte Klasse besucht, bereits einen beachtlichen Fortschritt erzielt hat, ist das Projekt noch nicht vollständig abgeschlossen. Es fehlen noch einige Bereiche, wie der Stiftsgarten mit seinem Pavillon, das Stiftsrestaurant und der große Parkplatz.

Diese werden in Zukunft noch ergänzt, um das virtuelle Stift Melk zu einem noch umfassenderen und realistischeren Abbild des Originals zu machen. Das aktuelle, bereits fertiggestellte Modell ist direkt auf der Website des Stiftsgymnasiums Melk zugänglich und bietet Besuchern die Möglichkeit, die beeindruckende Leistung des jungen Schülers zu bewundern.

Die virtuelle Rekonstruktion des Stifts Melk ist nicht nur ein beeindruckendes Beispiel für die kreativen Möglichkeiten von Minecraft, sondern auch eine Hommage an das historische Gebäude und seine Bedeutung für die Region. Es zeigt, wie Technologie und Leidenschaft kombiniert werden können, um etwas wirklich Besonderes zu schaffen. Das Projekt von Laurenz Haselböck hat bereits großes Interesse bei Schülern, Lehrern und der lokalen Bevölkerung geweckt und wird voraussichtlich viele weitere Besucher auf die Website des Stiftsgymnasiums Melk locken.

Die Detailgenauigkeit und der Umfang des Modells sind beeindruckend und zeugen von dem Engagement und der Hingabe des jungen Schülers. Es ist ein inspirierendes Beispiel dafür, was mit Kreativität, Geduld und der richtigen Technologie erreicht werden kann. Die Möglichkeit, das Stift Melk virtuell zu erkunden, bietet eine neue Perspektive auf das historische Gebäude und ermöglicht es Nutzern, seine Schönheit und Pracht auf eine einzigartige Weise zu erleben





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