Mindestens 20 Tote bei vier Migrantenboot-Untergängen südlich von Kreta

Südlich der griechischen Insel Kreta sind am Wochenende bei vier Schiffsunglücken mit Migrantenbooten mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. 133 Personen wurden gerettet, zwei gelten noch als vermisst. Die Ankünfte auf Kreta steigen stark an.

Das vergangene Wochenende hat für die griechischen Küstenwache n und die humanitären Hilfsorganisationen eine Zeit der intensiven Rettungsarbeiten und tiefen Trauer bedeutet. Südlich der Insel Kreta ereigneten sich innerhalb weniger Tage insgesamt vier schwere Schiffsunglücke mit Migrantenbooten, bei denen die Zahl der Toten mindestens zwanzig beträgt.

Der Nachrichtensender ERTnews berichtete, dass bisher einhundertdreiunddreißig Menschen gerettet werden konnten, während mindestens zwei Personen noch vermisst werden und die Hoffnung auf deren Rettung schwindet. Die dramatischen Ereignisse begannen bereits Samstagabend, als ein erstes Boot wenige Seemeilen vor der südkretischen Küstenstadt Kali Limenes in Seenot geriet. Die griechische Küstenwache konnte damals acht Leichen bergen und siebenundzwanzig Sudanesischsprachige retten. Nach zwei weiteren Menschen wird weiterhin gesucht.

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Festnahme von Schleppern in Griechenland

Laut den Aussagen von Überlebenden waren die Migranten bereits Tage zuvor von der libyschen Küste aufgebrochen und hatten für diese lebensgefährliche Überfahrt Summen zwischen tausend und zweitausendfünfhundert Euro an Schlepper bezahlt wurden. Zwei mutmaßliche Schlepper, im Alter von sechzehn und achtundzwanzig Jahren, wurden in diesem Zusammenhang festgenommen. Die Suche nach den Vermissten und die Untersuchung der Umstände dauern an.

Am folgenden Tag, in der Nacht auf Montag, wurde ein weiteres Schiff von der Küstenwache in einer Entfernung von rund zehn Seemeilen südlich von Kreta entdeckt. An Bord befanden sich sieben Leichen, was die Bilanz der Tragödien weiter verschärfte. In derselben Region hatte ein vorbeifahrendes Containerschiff ein drittes Flüchtlingsboot entdeckt und sofort die Behörden alarmiert. Ein Patrouillenboot der Küstenwache konnte achtzehn Menschen an Bord retten, doch zwölf Passagiere waren bereits tot.

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Für diesen Vorfall liegen zunächst keine Informationen über die Nationalität oder den genauen Abfahrtsort der Migranten vor. Darüber hinaus gelangten zwei weitere Boote, die von der Luftüberwachung der Europäischen Grenz- und Küstenwache Frontex entdeckt wurden, sicher in griechische Gewässer. Ein Boot führte vierundsiebzig Passagiere, das andere vierzig. Frontex-Einsatzkräfte nahmen die Menschen auf und brachten sie nach Kali Limenes, wo sie medizinisch versorgt und untergebracht wurden.

Anstieg der Migrationsdynamik auf Kreta

Insgesamt wurden bei diesen beiden Einsätzen achtundsiebzig Menschen gerettet. Die Kontinuität dieser dramatischen Ereignisse unterstreicht die extreme Gefahr, der sich die Migranten auf der Mittelmeer-route aussetzen, und zeigt die enorme Belastung der Rettungskräfte in der Region. Die Zahlen verdeutlichen zudem einen signifikanten Wandel in der Migrationsdynamik. Zwar sind die Gesamtzahl der Ankünfte in Griechenland im Jahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr rückläufig, doch auf der Insel Kreta verzeichnete man einen starken Anstieg.

Mit einer Luftlinie von nur dreihundertfünfzig Kilometern ist Kreta der nächstgelegene Punkt in der Europäischen Union zum nordafrikanischen Festland, was es zu einem bevorzugten Ziel für Abreiser aus Libyen macht. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR gibt an, dass fast zwei Drittel der ankommenden Flüchtlinge aus dem Sudan und Bangladesch stammen. Bis zum 1. November waren auf Kreta bereits mehr als zweiundzwanzigtausendfünfhundert Menschen angekommen, was bereits mehr ist als die gesamten Ankünfte des Vorjahres, die bei rund zwanzigtausendzweihundert lag.

Akute humanitäre Lage in Griechenland

Griechenlandweit lag die Gesamtzahl der Ankünfte bei rund dreiundsiebzigtausend, im Vergleich zu zweiundvierzigtausend im gesamten Vorjahr. Die humanitäre Krise bleibt akut, da die Kombination aus steigenden Preisen für Schlepperdienste, instabilen politischen Verhältnissen in den Herkunftsländern und der geografischen Nähe Kretas zu Nordafrika weiterhin Menschen dazu treibt, ihr Leben auf das Meer zu riskieren.

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Die griechischen Behörden stehen vor der Aufgabe, nicht nur die Rettungsoperationen aufrechtzuerhalten, sondern auch die Unterbringung und Versorgung der neu Ankommenden zu gewährleisten, während internationale Organisationen Druck aufbauen, um die Ursachen der Migration langfristig zu bekämpfen.