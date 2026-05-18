Milser Kirchtag unterstützt Gesundheitssprengel mit E-Auto

Der Milser Kirchtag hat 5000 Euro gespendet, um dem Gesundheits- und Sozialsprengel Hall, Absam, Gnadenwald, Thaur und Mils ein Elektroauto für den Fuhrpark zu beschaffen. Das neue Fahrzeug wird hauptsächlich im „Case-Management“ und „Community Nursing“ eingesetzt, um ältere Menschen und deren Angehörige vor Ort zu beraten und zu unterstützen.

WARNUNG: Sie verwenden einen veralteten Webbrowser (Internet Explorer), der von www.tt.com nicht mehr unterstützt wird. Auch aus Sicherheitsgründen sollten Sie auf einen modernen Webbrowser wechseln.

Mit dem neuen E-Auto soll vor allem die Beratung und Unterstützung vor Ort ausgebaut werden. Im Bild von links Sprengel-Geschäftsführer Georg Berger, Manuela Hammer, Annerose Sprenger, Obfrau Sabine Kolbitsch, Florian Wechselberger (Obmann Milser Kirchtag) und Vorstandsmitglied Roland Klingler. Mithilfe von 5000 Euro aus dem Erlös des Milser Kirchtags konnte der regionale Gesundheits- und Sozialsprengel das erste Elektroauto im Fuhrpark anschaffen. Für das neue Fahrzeug gibt es ein ganz besonderes Einsatzgebiet.

Mils, Hall – 5000 Euro können viel bewegen, auch im buchstäblichen Sinn: Der Gesundheits- und Sozialsprengel Hall, Absam, Gnadenwald, Thaur und Mils hat eine großzügige Spende in dieser Höhe erhalten, zur Verfügung gestellt aus dem Erlös des Milser Kirchtags 2024. Diese Spende leistete nun einen wesentlichen Beitrag zur Anschaffung eines neuen Dienstfahrzeugs – des ersten Elektroautos im Fuhrpark des Sprengels. Gleichzeitig ist das E-Auto das erste Dienstfahrzeug im neuen Erscheinungsbild der Marke „Seniorenpark HALLIT – pflege regional & mobil“.

Diese soll für eine wohnortnahe Versorgung stehen, bei der Pflege, Beratung und Begleitung eng verknüpft sind. Apropos: Das neue Fahrzeug wird künftig vorwiegend im sogenannten „Case-Management“ und „Community Nursing“ eingesetzt. Hier geht es darum, ältere Menschen und deren Angehörige direkt vor Ort zu beraten und zu unterstützen und ihnen frühzeitig passende Hilfsangebote zu vermitteln – um so auch die eigenen Ressourcen der Familien zu stärken.

Sprengel-Obfrau Sabine Kolbitsch freut sich über die Möglichkeiten, die das neue E-Auto eröffnet – und lobt die Spende aus dem Milser Kirchtag als „starkes Zeichen gelebter Solidarität in unserer Region". Auch heuer werde der Reinerlös des Kirchtags wieder einem sozialen Zweck zugeführt, betont Obmann Florian Wechselberger. Die Veranstaltung mit großem Musikangebot findet dieses Mal am 14. und 15. August statt





TTNachrichten / 🏆 20. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Milser Kirchtag Spende Gesundheitssprengel E-Auto Case-Management Community Nursing

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Italien: Auto fährt in Menschenmenge, acht VerletzteIn der norditalienischen Stadt Modena sind acht Menschen verletzt, nachdem ein Auto in eine Gruppe von Fußgängern gefahren ist. Die Hintergründe sind unklar.

Read more »

Aus Auto katapultiert, überrollt: 42-Jähriger totTragisches Unglück auf der Südautobahn nahe Traiskirchen/NÖ: Ein Autolenker kam in der Nacht auf Sonntag aus noch unbekannter Ursache von der ...

Read more »

Neue E-Auto-Förderung: bis zu 6.000 EuroE-Auto-Förderung Deutschland: Ab Dienstag bis zu 6.000 Euro Zuschuss für Neuwagen und Leasing – sozial gestaffelte Prämie jetzt beantragen.

Read more »

Auto über Leitschiene in die Luft katapultiertNachdem der Wagen eines 41-Jährigen in Weißenstein eine Leitschiene touchiert hatte, wurde er in die Luft katapultiert und überschlug sich mehrmals. ...

Read more »